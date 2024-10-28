星期評論／武嶺電線殺風景 凸顯規畫草率

台灣3千公尺以上的高山多達2百多座，是全球高山密度最高的島嶼之一。豐富的自然資源是觀光的雄厚資本，但最美的風景也怕人來磨，最近合歡山武嶺電線就引發熱議，凸顯規畫設施過於草率，一條飛天電線，讓大自然鬼斧神工美景，輕易破功。

這條電線是武嶺停車場供電的臨時線路，業者解釋，已向台電申請架設電力設備，等相關設施完成，就能撤除臨時線路，恢復高山景觀。國家級風景區僅憑業者需求，就草率拉線，太離譜！

武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，武嶺亭觀景台更是必打卡熱點，360度欣賞合歡、奇萊群峰美景。不過，有網友抱怨，最近武嶺亭右側多了一條電線，跨越台14甲線拉到武嶺停車場，從武嶺亭望向合歡山莊、合歡北峰，飛天電線亂入，視野不再一覽無遺，拍照時這條礙眼的飛天電線，更是左閃右避都躲不掉，只能後製P圖消除，相當礙眼。

不止影響景觀，另有安全疑慮；這條電線高度可能危及來車，台14甲線常有高山蔬果大型貨車或菜車經過，萬一扯斷電線，後果難以想像。雖是短期電線，管理單位也不應放任便宜行事。

類似狀況在各地上演，關鍵在管理單位能否積極任事，例如信義鄉東埔溫泉區遠近馳名，過去缺乏管理，抬頭便可見大量溫泉水管凌空而過，「飛天水管」破壞溫泉區景觀，甚至還有遊客被水管撞到頭，6年前縣政府斥資3.5億元將管線地下化，整頓「飛天水管」亂象，讓東埔恢復溫泉鄉的風情。

合歡山到清境過去採用一般照明，但縣政府和清境地區業者，為了發展合歡山暗空觀星環境，改善路燈光源，清境商店、民宿業者提早熄燈，讓遊客在無光害的環境下欣賞滿天繁星，也促成合歡山成為台灣首座國際暗空公園，可見，愛護環境存乎一心。