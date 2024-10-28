聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／武嶺電線殺風景 凸顯規畫草率

聯合報／ 記者江良誠
合歡山武嶺停車場為供電拉設臨時線路，有民眾抱怨，破壞從武嶺亭望向合歡北峰的景致，相當殺風景。圖／民眾提供
合歡山武嶺停車場為供電拉設臨時線路，有民眾抱怨，破壞從武嶺亭望向合歡北峰的景致，相當殺風景。圖／民眾提供

台灣3千公尺以上的高山多達2百多座，是全球高山密度最高的島嶼之一。豐富的自然資源是觀光的雄厚資本，但最美的風景也怕人來磨，最近合歡山武嶺電線就引發熱議，凸顯規畫設施過於草率，一條飛天電線，讓大自然鬼斧神工美景，輕易破功。

這條電線是武嶺停車場供電的臨時線路，業者解釋，已向台電申請架設電力設備，等相關設施完成，就能撤除臨時線路，恢復高山景觀。國家級風景區僅憑業者需求，就草率拉線，太離譜！

武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，武嶺亭觀景台更是必打卡熱點，360度欣賞合歡、奇萊群峰美景。不過，有網友抱怨，最近武嶺亭右側多了一條電線，跨越台14甲線拉到武嶺停車場，從武嶺亭望向合歡山莊、合歡北峰，飛天電線亂入，視野不再一覽無遺，拍照時這條礙眼的飛天電線，更是左閃右避都躲不掉，只能後製P圖消除，相當礙眼。

不止影響景觀，另有安全疑慮；這條電線高度可能危及來車，台14甲線常有高山蔬果大型貨車或菜車經過，萬一扯斷電線，後果難以想像。雖是短期電線，管理單位也不應放任便宜行事。

類似狀況在各地上演，關鍵在管理單位能否積極任事，例如信義鄉東埔溫泉區遠近馳名，過去缺乏管理，抬頭便可見大量溫泉水管凌空而過，「飛天水管」破壞溫泉區景觀，甚至還有遊客被水管撞到頭，6年前縣政府斥資3.5億元將管線地下化，整頓「飛天水管」亂象，讓東埔恢復溫泉鄉的風情。

合歡山到清境過去採用一般照明，但縣政府和清境地區業者，為了發展合歡山暗空觀星環境，改善路燈光源，清境商店、民宿業者提早熄燈，讓遊客在無光害的環境下欣賞滿天繁星，也促成合歡山成為台灣首座國際暗空公園，可見，愛護環境存乎一心。

合歡山 武嶺 溫泉

延伸閱讀

彰化沿海多鄉鎮1天跳電4次用戶抓狂 台電回應了

影／台中今強風…2騎士被垂落電線絆倒受傷 1人顱內出血送加護病房

改善了！合歡山機車收費除收10元銅板 再增1付費方式

影／殺風景！合歡山天際線遭毀 全因1條線…用途曝光

相關新聞

台中市中央公園旁廣設YouBike 園內禁騎

台中市中央公園周遭鄰里建置逾20個YouBike 2.0站，但只能騎在公園外圍自行車道，園區禁止騎單車。民眾反映公園近7...

星期評論／武嶺電線殺風景 凸顯規畫草率

台灣3千公尺以上的高山多達2百多座，是全球高山密度最高的島嶼之一。豐富的自然資源是觀光的雄厚資本，但最美的風景也怕人來磨...

和美吊車大王病逝 自家車隊送行

彰化縣和美鎮吊車大王林煙欽日前病逝，享壽60歲。昨天告別式，自家出動近20輛吊車、曳引車，車價近2、3億元，車隊綿延近1...

影／彰化白色海豚屋夜晚亮起來 添浪漫風情 超好拍

彰化縣政府進行白色海豚屋自然生態教育中心及慶安水道周邊整體光環境改善，10月已完工，今晚舉行啟用儀式，縣長王惠美說，光環...

瞄準2026？何欣純深入盧秀燕本命區 與500名親子互動

民進黨立委何欣純布局2026，今聯手同黨市議員謝家宜，深入市長盧秀燕本命區，參與北屯區機捷特區萬聖節嘉年華，與13個社區...

彰化表揚紫晶盃葡萄酒冠軍 12月再來場葡萄樹下的法式饗宴

彰化縣二林鎮農會今天在二林教育文化園區舉辦龍情蕎薏產業推廣活動，紅龍果、紫晶盃葡萄酒評鑑冠軍出爐，也頒獎表揚，彰化縣長王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。