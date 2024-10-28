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台中市中央公園旁廣設YouBike 園內禁騎

聯合報／ 記者陳秋雲朱冠諭／連線報導
台中市中央公園禁止騎單車進入，只能騎在外圍專用自行車道。圖／交通局提供
台中市中央公園禁止騎單車進入，只能騎在外圍專用自行車道。圖／交通局提供

台中市中央公園周遭鄰里建置逾20個YouBike 2.0站，但只能騎在公園外圍自行車道，園區禁止騎單車。民眾反映公園近70公頃，有單車卻不能代步，無法暢遊。建設局指出，不少人騎單車亂停亂闖，危及遊客，依法最高可開罰1萬元。

中央公園約67公頃，是全國都會區內面積最大公園，廣納北屯區新平里、西屯區鵬程里、港尾里、大石里與大河里等地。交通局在周邊建置20處YouBike站，串聯國家劇院、秋紅谷、中央公園與逢甲夜市等知名景點。

水湳中央公園假日吸引民眾攜家帶眷遊玩，但常見大人小孩騎自行車，在園區來回穿梭，人車爭道；台中市建設局表示，屢勸不聽可依公園及行道樹管理自治條例，開罰2000元到1萬元以下的罰鍰，另加強保全巡邏。

民進黨議員林祈烽說，許多家長抱怨，公園幅員遼闊，想帶小朋友騎腳踏車，只能繞行中央公園外圍，現有自行車道設計不良也不便，才讓民眾誤闖步道。他呼籲配合市民滾動式調整，可仿文心森林公園的自行車道設計，車道鋪面彩繪，區隔步道。

國民黨議員楊大鋐說，中央公園規畫四大樂活步道運動步道、無障礙步道、學術綠廊以及專為自行車設置的自行車道，大部分逛中央公園的民眾仍以步行為主，為保障步行與活動安全，建議騎自行車的遊客可運用專用道。

台中市YouBike超前達標建置1433站，累積騎乘人次已邁向9700萬人次，除在地民眾使用，也是很多觀光客來台中輕旅行的交通工具。

台中YouBike租借人次提升，交通局統計租借率最高為5.79次，平均周轉率為一日一車租借5次；YouBike 2.0E電輔車一日一車周轉率6.81次，最高更多達7.75次，交通局持續研議增設站點及車輛配置比。

桃園市養工處表示，桃園市公園管理自治條例第18條第3款規定，未在指定場所使用腳踏車、直排輪、滑板車或從事溜冰、高爾夫球等活動者，可依第21條處1200元以上、6000元以下罰緩；不過目前尚無開罰紀錄，以勸導為主。

YouBike 自行車 車道

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