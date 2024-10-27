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瞄準2026？何欣純深入盧秀燕本命區 與500名親子互動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純、市議員謝家宜，今參與北屯區機捷特區萬聖節嘉年華。圖／謝家宜提供
立委何欣純、市議員謝家宜，今參與北屯區機捷特區萬聖節嘉年華。圖／謝家宜提供

民進黨立委何欣純布局2026，今聯手同黨市議員謝家宜，深入市長盧秀燕本命區，參與北屯區機捷特區萬聖節嘉年華，與13個社區、約500名親子互動。何欣純說，她關心當地發展，以及親子設施等，將與謝家宜爭取公園親子設施、學校早日完工等。

台中市立委選舉第五選區包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），其中，北屯區為台中市最大行政區，近年區內社區大樓如雨後春筍林立，外來年輕人口移入，無論是民進黨前立委莊競程、現任的國民黨立委黃健豪都屬年輕世代，爭取到不少年輕票源。

由北屯區機捷特區五溪汴站前廣場公園周邊13個社區熱血年輕人發起的萬聖節嘉年華，今天下午4時在五溪汴站前廣場公園登場，不但有市集、妖怪裝趴、群魔亂舞大遊行，還有陸爸爸說故事等，一直開趴到晚上9時，吸引約500名親子參與。

何欣純、謝家宜從下午4時起，就與社區親子一同參與群魔亂舞大遊行。謝家宜說，北屯區近年人口不斷成長，尤其機捷特區成長最為顯著，隨著大巨蛋 、漢神百貨、 水湳經貿園區即將完工，年輕族移入，有就學孩童的小家庭占40%。她和何欣純是新女力民代，卯足全力爭取育兒福利政策，從準爸媽階段到孩童入學，從托育到教育都密切關注，打造更優化的教育環境。

何欣純說，機捷特區人口不斷增加，除了交通建設外，親子設施、學校興建上也要配合人口增長，她將與謝家宜聯手，爭取五溪汴站前廣場公園增設親子遊憩設施，打造成親子公園，興建中的南興國小能盡速完工，學校的班級數也要夠學子的需求。

立委何欣純、市議員謝家宜，今參與北屯區機捷特區五溪汴站前廣場公園舉辦萬聖節嘉年華，承諾協助爭取公園增設親子設施。圖／謝家宜提供
立委何欣純、市議員謝家宜，今參與北屯區機捷特區五溪汴站前廣場公園舉辦萬聖節嘉年華，承諾協助爭取公園增設親子設施。圖／謝家宜提供
立委何欣純、市議員謝家宜，今參與北屯區機捷特區萬聖節嘉年華。圖／謝家宜提供
立委何欣純、市議員謝家宜，今參與北屯區機捷特區萬聖節嘉年華。圖／謝家宜提供

何欣純 台中市

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