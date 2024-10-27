台中草湖太子宮長期回饋鄉里關懷弱勢 建廟160年暨重建30周宮慶

台中市大里區草湖太子宮主祀太子元帥，神尊歷史悠久，迄今已有300多年歷史，今慶祝建廟160年暨重建30周年，舉行祈安慶成安龍謝土福醮大典。副市長鄭照新代表市長盧秀燕開香參拜，祈求國泰民安、風調雨順，並感謝廟方長年對地方的貢獻。

今天包括立法院副院長江啟臣、立委何欣純、市議員林碧秀、李天生、林德宇、鄭照新、民政局專委洪紹欽、大里區長鄭正忠、霧峰區長張慶庸、工策會副總幹事林家興、大里區農會總幹事賴東陽、前市議員張滄沂、聯勤前總司令季麟連上將，以及草湖太子宮主委林慶輝等人均出席，市議員蘇柏興、張芬郁也派員到場致意。

鄭照新說，草湖太子宮深耕地方多年，香火鼎盛，信徒來自全國各地，是中部重要的太子元帥信仰重地；感謝林慶輝帶領團隊用心籌畫大典、民眾熱情響應，並祈求地方四時無災、台中市欣欣向榮。

民政局長吳世瑋表示，草湖太子宮主祀神明中壇元帥李哪吒，奉祀之初因陋就簡，以茅草為頂，竹筒為堵，由於神威顯赫、信徒日增，經數次改建由茅蘆之屋易為土腳厝，1971年大規模整建，定名為草湖太子宮，1990年在現址購地千坪重建。感謝宮方長期配合市政、庇佑鄰里平安。

季麟連說，30年前他曾參與草湖太子宮的重建安座大典，非常榮幸今天再度出席謝土福醮大典，感謝太子爺多年保境安民，並庇佑他官運亨通。