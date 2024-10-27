彰化表揚紫晶盃葡萄酒冠軍 12月再來場葡萄樹下的法式饗宴

彰化縣二林鎮農會今天在二林教育文化園區舉辦龍情蕎薏產業推廣活動，紅龍果、紫晶盃葡萄酒評鑑冠軍出爐，也頒獎表揚，彰化縣長王惠美說，縣府與東海大學餐旅管理系也將合作於12月14日在得獎的路葡萄酒莊推出「果香微醺輕奢法式饗宴」，今天起開放報名。

彰化縣長王惠美與二林鎮農會理事長莊萬恭、常務監事陳光輝、總幹事邱士平、二林鎮長蔡詩傑等人今天一起頒獎表揚評鑑得獎者。

王惠美說，今年選出的紅龍果紅肉組、白肉組團體組冠軍都在二林，白肉組個人第一名吳佳勳、紅肉組第一名周弘恩。而二林地區是葡萄酒莊密集度最高的地區，透過紫晶盃葡萄酒評鑑比賽，不斷精進，且參與國際賽事，今年由「路葡萄酒莊」獲得紅葡萄干酒組、白葡萄酒組雙冠王、「秉森酒莊」獲得紅葡萄甜酒組冠軍、「鵬群頂酒莊」獲得白蘭地組冠軍。

王惠美表示，二林鎮農會也跟「伯立歐家園」合作，今年邁入第13年，民眾只要買二林鎮農會農特產品，農會就提撥5元捐給伯立歐家園，已捐款累積超過200萬元，今年又將捐出16萬元，為身障者籌建安養家園。

邱士平說，二林盛產紅龍果與葡萄，用在地新鮮葡萄釀酒，口味並不亞於進口葡萄酒，新鮮果香濃郁甚至更勝一籌，歡迎大家來品嚐。

蔡詩傑表示，農業發展可分第一級原料包含作物的品種、品質；第二級是產品加工，像是葡萄酒莊；第三級是休閒產業，農業結合休憩產業，台灣一到三級的農業發展在國外也備受肯定，希望未來更再接再厲。

12月14日將在埔心鄉在路葡萄隧道推出「果香微醺輕奢法式饗宴」，讓大家在葡萄樹美景下，品嘗今年度4支冠軍酒，搭配彰化優鮮食材，開發專屬菜色的法式料理，活動只有80個名額，報名網址https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGp7aWPp3-ViAphFPeNSaqlL0KpGJDZqGZ_RYH0ozfaAGag/viewform

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