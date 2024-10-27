員林親子路跑3800人參加 校長與小朋友組特攻隊穿超人裝

彰化縣政府馬拉松嘉年華第二場員林獅子盃親子公益路跑今天在員林市開跑，吸引3800名跑者參加，還有校長拿關刀、家長會長父子穿超人親子裝，大人小孩一起跑，彰化縣長王惠美說，今年共有6場賽事，緊接著還有二水跑水節千人健行、田中馬拉松陸續登場，希望大家跑出健康、跑出快樂。

員林獅子盃親子公益路跑今天由彰化縣長王惠美與員林獅子會會長張力尹、員林市公所主任秘書賴冠宇等人一起主持開跑儀式，與會者還有立委陳素月及多位縣議員等多位地方民代。

王惠美說，馬拉松嘉年華結合當地文化特色，讓參賽者享受運動也能深入體驗彰化美麗風情，接下來還有11月3日舉辦二水跑水節千人健行水上漂，11月10台灣米倉田中馬拉松、17日鹿港馬拉松、24伯立歐公益馬拉松都將陸續登場，歡迎大家以運動來體驗彰化之美。

王惠美說，今年員林獅子盃路跑有10公里、5公里及3公里組別，規劃繞市區一圈，讓大家在跑步中也可看到員林的改變，也希望能鼓勵大家多運動，目前還有彰化GO購活動，今天參加員林獅子盃全國親子公益路跑，消費滿500元可額外多一組抽獎序號，增加中獎機會，歡迎大家多來彰化消費。

張力尹表示，非常開心看到這麼多跑友一起來運動，走過疫情，睽違4年，再次回到圓林園舉辦獅子盃路跑，希望大家都跑得開心、跑得健康。

埔心鄉明聖國小校長張富凱今天也與家長會長游文錦和小朋友們穿著超人裝、拿著武術大刀組成50人的超人特攻隊參加路跑，張富凱說，明聖國小是關聖帝君贊助建校，還設有武術社團，因此今年拿著大刀參加，鼓勵孩子們多運動健身，才能文武雙全。