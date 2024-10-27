快訊

北東影響最嚴重...日氣象廳估康芮颱風宜蘭登陸 粉專：嚴防強風豪雨

恭喜！熊仔求婚成功 起底未婚妻「超正電玩女神」

影／聲援柯文哲！民眾黨號召群眾上街 陳佩琪台下低頭頻拭淚

聽新聞
0:00 / 0:00

蒙娜麗莎也來了！5千人繞跑日月潭 用雙腳助失親兒少

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭環湖馬拉松吸引逾5千名跑友用雙腳環潭，且巧逢萬聖節，還有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等搞怪響應。圖／日管處提供
日月潭環湖馬拉松吸引逾5千名跑友用雙腳環潭，且巧逢萬聖節，還有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等搞怪響應。圖／日管處提供

「2024日月潭環湖馬拉松」今登場，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭，且巧逢萬聖節，還有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等搞怪響應；今年賽事也延續參賽選手「每跑1公里就捐1元」公益理念，共捐贈15.5萬元幫助失親兒少。

「日月潭環湖馬拉松賽」因賽道繞行日月潭可欣賞湖光山色，曾被譽為「全台最美的馬拉松賽」，是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣站賽事，每年吸引國內外跑友挑戰。

日月潭環湖馬分為42K全馬、29K超半馬及6K健走組，今晨在向山遊客中心開跑，現場逾5850名跑友熱血開跑，用雙腳繞行日月潭，途經文武廟、玄奘寺等景點，且因巧逢萬聖節，有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等搞怪響應。

主辦單位「中華運動生活協會」表示，循往例秉持參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，將運動精神化作愛心，用跑者里程累計善款捐助慈善機構，今年共募集15.5萬元將捐贈給失親兒福利基金會南投服務處，盼幫助失親兒少。

日月潭國家風景區管理處則表示，「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」是當地指標性活動，為提升活動多元豐富性及帶動地方產業發展，結合運動、餐飲、住宿及相關觀光遊憩產業，日月潭環湖馬也是其中之一，11月也還有4場活動。

其中，11月2日「台灣大哥大日月潭花火音樂會－智由心MeMes」、2至3日「日月潭紅茶文化季」、9日「日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華」、最終場23日「NTSO國立台灣交響樂團電影花火音樂會」，活動詳情可上網查詢。

2024日月潭環湖馬拉松今天登場，因賽道繞跑日月潭可欣賞湖光山色，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，因賽道繞跑日月潭可欣賞湖光山色，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，因賽道繞跑日月潭可欣賞湖光山色，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，因賽道繞跑日月潭可欣賞湖光山色，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，逾5千名跑友用雙腳環潭，主辦單位依跑者總里程做公益，捐贈15.5萬元幫助失親兒少。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，逾5千名跑友用雙腳環潭，主辦單位依跑者總里程做公益，捐贈15.5萬元幫助失親兒少。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，逾5千名跑友用雙腳環潭，主辦單位依跑者總里程做公益，捐贈15.5萬元幫助失親兒少。圖／日管處提供
2024日月潭環湖馬拉松今天登場，逾5千名跑友用雙腳環潭，主辦單位依跑者總里程做公益，捐贈15.5萬元幫助失親兒少。圖／日管處提供

日月潭 音樂會 馬拉松

延伸閱讀

最長480秒璀璨煙火快追！ 2024「日月潭花火音樂嘉年華」3場煙火秀今開跑　住這間日月潭酒店「壽星只要1元」

日月潭花火嘉年華明在伊達邵揭幕 集集警公布交管措施

日月潭紅茶出現大贏家 湧香茶廠游博森團隊獲獎

百年日月潭紅茶年產值上看8億 今年報名參賽數增加1成

相關新聞

影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

彰化縣和美鎮吊車大王林煙欽日前病逝，今天舉行告別式，家人決定要為他辦一場特別的告別式，出動自家2、3億近20台吊車、曳引...

彰化表揚紫晶盃葡萄酒冠軍 12月再來場葡萄樹下的法式饗宴

彰化縣二林鎮農會今天在二林教育文化園區舉辦龍情蕎薏產業推廣活動，紅龍果、紫晶盃葡萄酒評鑑冠軍出爐，也頒獎表揚，彰化縣長王...

員林親子路跑3800人參加 校長與小朋友組特攻隊穿超人裝

彰化縣政府馬拉松嘉年華第二場員林獅子盃親子公益路跑今天在員林市開跑，吸引3800名跑者參加，還有校長拿關刀、家長會長父子...

蒙娜麗莎也來了！5千人繞跑日月潭 用雙腳助失親兒少

「2024日月潭環湖馬拉松」今登場，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭，且巧逢萬聖節，還有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等...

斥資3.2億！南投埔里大坪頂2蓄水池 拚11月底前完工

南投埔里是國內百香果的最大產地，為穩定當地農業灌溉用水，農業部農水署斥資3.2億元在大坪頂地區興建2座大型蓄水池，原訂今...

台中世貿中心12月功成身退 市府規劃經發局等單位進駐

台中市政府委經營台中世貿中心，契約將在今年年底到期，經發局將規劃市府機關進駐，市議員張廖乃綸要求市府應釋出部分場地，做為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。