蒙娜麗莎也來了！5千人繞跑日月潭 用雙腳助失親兒少

「2024日月潭環湖馬拉松」今登場，吸引逾5千名跑友用雙腳環潭，且巧逢萬聖節，還有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等搞怪響應；今年賽事也延續參賽選手「每跑1公里就捐1元」公益理念，共捐贈15.5萬元幫助失親兒少。

「日月潭環湖馬拉松賽」因賽道繞行日月潭可欣賞湖光山色，曾被譽為「全台最美的馬拉松賽」，是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證賽事，也是亞培世界馬拉松大滿貫（AbbottWMM）分齡賽台灣站賽事，每年吸引國內外跑友挑戰。

日月潭環湖馬分為42K全馬、29K超半馬及6K健走組，今晨在向山遊客中心開跑，現場逾5850名跑友熱血開跑，用雙腳繞行日月潭，途經文武廟、玄奘寺等景點，且因巧逢萬聖節，有人扮成蒙娜麗莎、少林寺方丈及18銅人等搞怪響應。

主辦單位「中華運動生活協會」表示，循往例秉持參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，將運動精神化作愛心，用跑者里程累計善款捐助慈善機構，今年共募集15.5萬元將捐贈給失親兒福利基金會南投服務處，盼幫助失親兒少。

日月潭國家風景區管理處則表示，「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」是當地指標性活動，為提升活動多元豐富性及帶動地方產業發展，結合運動、餐飲、住宿及相關觀光遊憩產業，日月潭環湖馬也是其中之一，11月也還有4場活動。