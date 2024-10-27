斥資3.2億！南投埔里大坪頂2蓄水池 拚11月底前完工

南投埔里是國內百香果的最大產地，為穩定當地農業灌溉用水，農業部農水署斥資3.2億元在大坪頂地區興建2座大型蓄水池，原訂今年8月完工，但入夏多雨影響工程，延至11月底完工，未來將接引能高大圳用水，蓄水量可達6萬噸。

埔里全鎮百香果栽種面積逾400公頃，是全國最大產地，又以合成里大坪頂蔬果專業區為主要產區，但因氣候變遷逐年嚴重，致使旱澇加劇、病蟲害擴散等，田間管理難度大增，作物生長、品質和產量均受影響，甚至受災減產，農民困擾。

農業部近年加強協助大坪頂農民透過改進田間管理、安全用藥等防治病蟲害，更針對春耕至梅雨期常遇乾旱，為穩定農業灌溉用水，農田水利署於2022年斥資3.2億元興建2座3萬噸大型蓄水池，原訂今年8月完工，不料受天氣影響延宕。

農水署南投管理處表示，今年天氣多雨，尤其入夏後常有午後雷陣雨，遇雨不僅無法施工，更因工地泥濘，重機具很容易「刁車」，因此雨後必須整理工區，甚至重新鋪設級配，以利重機具移動，耗時費力也影響工期，但廠商仍全力趕工。

而大坪頂大型蓄水池1、2期工程進度目前已逾9成，希望能趕在今年11月底完工，後續將會配合接引能高大圳用水，採「蓄豐濟枯」於豐水期進行儲水，以因應冬、春季或旱時供水所需，2座大型蓄水池的總蓄水量則可達6萬噸。