影／和美吊車大王離世 近廿輛上億元吊車機具今為主人送行

彰化縣和美鎮吊車大王林煙欽日前病逝，今天舉行告別式，家人決定要為他辦一場特別的告別式，出動自家2、3億近20台吊車、曳引車等齊鳴喇叭送行，地方人士說，林董一生相當打拚，且熱心公益，他的遽逝讓地方不捨。

林煙欽10月初因病過世，得年60歲，家人今天為他舉行一場特別的送行告別式，自家一台台上千萬、數百萬元的吊車、曳引車等綁上黃絲帶喇叭齊鳴，挖土機舉起怪手致意，大型車隊近一公里場面相當罕見。

縣議員賴清美表示，林煙欽經營勝億工程公司有成，個性也非常豪爽，自家的吊車動輒千萬，今天出動的除了有千萬吊車，曳引車、打樁機、起重機、挖土機等每台都有數百萬元，總價2、3億元，可說是「主人離世，生產工具入列送行」。