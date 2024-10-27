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中央公園旁設20個YouBike站 中市府：禁騎單車進入園區
台中市中央公園周遭鄰里建置超過20個YouBike 2.0站，但只能騎在公園外圍自行車道，再步行進入園區。民眾反映公園近70公頃，有單車卻不能代步，無法暢遊。建設局指出，不少人騎單車亂停亂闖，危及遊客，依法最高可開罰1萬元。
中央公園約67公頃，幅員廣納北屯區新平里、西屯區鵬程里、港尾里、大石里與大河里等地。交通局在周邊建置20個的YouBike站，但提醒自行車不能騎進中央公園，以保障在公園內步行與活動安全。
水湳中央公園，假日吸引民眾攜家帶眷遊玩，不過在園區內，常見大人小孩騎自行車，來回穿梭，很多人表示，租借點旁邊就是園區，不知道禁止騎車入公園。
自行車亂闖、不當使用遊樂設施，讓管理單位相當頭痛，台中市建設局表示，屢勸不聽可依公園及行道樹管理自治條例，開罰兩千元到一萬元以下的罰鍰，另保全人員巡邏。
交通局建議，騎自行車可以走公園周邊專用道，想要逛哪一區，周邊都有停車格，停好車再慢慢逛。
台中市YouBike超前達標建置1433站，累積騎乘人次已邁向9700萬人次，除在地民眾使用，也是很多觀光客來台中輕旅行的交通工具。
台中YouBike租借人次提升，交通局統計租借率最高為5.79次，平均周轉率為一日一車租借5次；YouBike 2.0E電輔車一日一車周轉率6.81次，最高更多達7.75次，交通局持續研議增設站點及車輛配置比。
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