台中市有非公用地四成閒置、占用 財局：部分展開標售

台中市財政局統計，目前閒置中的市有非公用土地面積達28.4%，被占用約15%，加起來就超過43%，市議員張瀞分指出，如果是自家的土地，會放任超過四成被占用或荒廢嗎？財政局表示，部分標售，但沒有成功。

台中市財政局統計，管轄的市有非公用土地達3512筆，面積達55萬7965平方公尺、土地公告現值達150億488萬元。

另，市有非公用土地大部分是出租1557筆，有些被占用756筆，綠美化及代管70筆，還有963筆土地被列入閒置、待處分、待開發利用等其他項。

市議員張瀞分說，長期以來，市有非公用土地閒置及被占用的數字卻還是沒有太大變化。

張瀞分指出，上次定期大會市府內自行列管、積極活化閒置及低度利用的財產有10件，到了這次大會列管11件，只多了1件，這和900多件的閒置土地數量相對比，都太少了。她要求財政局應擬定處理進度，積極辦理，不能任由市有財產閒置、荒廢或被占用。

財政局長游麗玲，市府積極處理中，她舉例先前在豐原區龍宮段宿舍群分別今年六月、十月標租二次，但都沒有標租出去，豐原魚市場舊址則剛收回由財政局管理，未來會招標地上權。

張瀞分議員說，舊宿舍像廢墟一樣，如果市府不整理，當然沒人想標租。豐原魚市場舊址約400多坪土地，應該與地政局合作，興建新的辦公廳舍，讓豐原地政事務所與衛生局能搬遷過去，否則這二個單位業務非常繁忙，卻擠在狹小擁擠的舊辦公空間，公務員辦公及民眾洽公都相當不方便。

張瀞分強調，市有土地房屋都是台中市珍貴的財產，閒置荒廢不僅無法有效利用、形同浪費資源，更可能衍生髒亂、影響環境，甚至造成治安死角。本席希望財政局加速處理市有非公用財產，出租、標租、設定地上權、吸引投資等，讓閒置房屋土地有效活絡利用，也為市庫創造收入。