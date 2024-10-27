鎮瀾宮推「米磚」代金紙 設販賣機行銷大甲米一舉多得

台中市大甲區農會推出以米功代金，將大甲優質米製成米磚，替代金紙，減少空汙，也推廣在地優良農特產，市議員李文傑希望市府加強推廣環保祭祀。市府統計，今年有500多家立案宮廟3217處集合式住宅配合「紙錢集中」也可捐錢給公益，各種管道表達誠意。

市議員李文傑說，過去政府推動「以功代金」，希望民眾將購買金紙的經費，捐出來給需要幫助的弱勢團體，以最直接的方式作功德，幫助弱勢也減少空汙。

李文傑說，現在，環保祭祀的觀念，可以進一步結合地方的農特產。最近大甲區農會就精心設計「以米功代金」，將大甲在地優質米以真空包裝方式製成米磚，並命名為禾樂幸福，取代大部分的金紙，再以金紙做袖套包裝，並附上祈福卡。

李文傑說，米是國人主食，民眾拜拜祈求平安之後可以將米帶回家吃，也可以由廟方代為捐給需要的弱勢家庭或慈善機構，一舉數得。

李文傑表示，結合大甲優質米的以米功代金，大甲鎮瀾宮已推出，並且設置自動販賣機方便民眾選購，更多方式表現敬神的誠意。

環保局指出，為減少空汙，推出「新紙錢三燒」政策，「集中燒」、「適量燒」及「替代燒」。

只要一通電話預約，台中市清潔隊便可至民眾指定地點，免費將紙錢載運到具完善汙染防制設施煉化處理。統計今年台中市已有500多家立案宮廟(包括大甲鎮瀾宮、台中南天宮和清水紫雲巖等)，以及3217處集合式住宅(公寓大廈)皆配合「紙錢集中」政策。

台中市「超商以功代金」捐款金額，由2015年9萬元增加至2023年約35.2萬元；另近8年紙錢集中量共2萬8640公噸，累計已減少4萬2960公噸二氧化碳及78.76公噸PM2.5的汙染排放。