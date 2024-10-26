搖滾台中今登場！日本富士音樂祭首度跨海吸8萬人朝聖

「搖滾台中音樂節」今、明2天在圓滿劇場與文心森林公園開唱，今年首度與日本富士搖滾音樂祭合作，將日本原汁原味的「ROOKIE A GO-GO Stage」搬到台中，首日近30組樂團輪番上陣，全程免費，吸引約8萬人到場朝聖。

台中市副市長鄭照新與新聞局長欒治誼也到現場和樂迷一起Rock，聆聽創作歌手吳汶芳演唱，並與日本富士搖滾主辦方之一的HOT STUFF PROMOTION執行董事櫻井直己、「Duo Music Exchange」社長西村良太互動交流，希望延續雙方音樂上的合作。

櫻井直己表示，富士搖滾到去年為止不曾和任何國外的音樂祭合作，今年第一次踏出日本，並集結許多新人樂團，希望合作持續下去。ROOKIE A GO-GO Stage這次邀5個日本樂團到搖滾台中的舞台演出，希望接下來也能邀請台灣的樂團到富士搖滾演出，促進雙方交流。

新聞局表示，今日主舞台「能量舞台」由台中在地樂團OBSESS搖滾開唱，晚間還有芒果醬Mango Jump、入圍最佳金曲的甜約翰接力開唱，超人氣樂團怕胖團壓軸。今年搖滾台中與富士搖滾合作，兩天活動熱血演出不間斷，帶領樂迷享受滿滿的音樂能量。

活動策展人老諾說，搖滾台中與富士搖滾同樣秉持扶植新秀的精神，讓更多潛力樂團被看見，也期待深化台日音樂交流；此外，活動也汲取富士搖滾的經驗，加入環保永續概念，鼓勵減少一次性塑膠使用、落實垃圾分類。