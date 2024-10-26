菊花不只用在祭祀 彰化花鄉要翻轉印象為花中之王

彰化縣田尾鄉的菊花、康乃馨和多肉植物產量均占全國第一，鄉農會今、明兩天舉辦花卉行銷推廣活動，也開辦一年一度的植物產地市集，單日湧進逾千人參觀和選購，鄉農會禮聘花藝老師以菊花為主角設計花藝，期能打破國人對菊花的刻板印象。

田尾鄉菊花種植面積350公頃，康乃馨33公頃，仙人掌和多肉植物約4萬盆，田尾鄉農會在倉庫廣場舉辦「花現彰化─田尾產業文化暨植物們的產地市集」，有65攤展售各式多肉植物、觀葉植物，15個單位展售3章1Q農特產品，花卉館展出全國植栽達人精心栽培的龜背芋、鹿角蕨，不乏一盆數十萬元的珍品，農會倉庫內展示田尾的菊花花藝與特色花卉，花花草草美不勝收。

田尾鄉農會總幹事吳政憲為農業部官員及來賓導覽時表示，全台菊花最大產地在田尾，國人把菊花用在喪事，侷限菊花用途，鄉農會積極改造菊花形象，找回菊花高雅清新的地位，希望民眾用菊花當花藝主角裝飾居家環境。

花藝老師胡淑惠受邀設計十餘件菊花花藝，並表示，菊花花朵有大、中、小，顏色繽紛，可搭配不同的花器、花材設計成盆花、花框，枝數不見得需要多，大菊二、三朵搭配小花、綠葉相當雅緻，也可單朵大菊當成牡丹花，配上其它花葉成花藝吊飾。

今年花卉產業活動仍有插花、多肉植物、觀葉植物、苔球及空氣鳳梨等手做體驗，田尾鄉農會農繼續推廣農業觀光旅遊，舉辦消費集點送「農業小旅行」，消費100元即送1點，集滿10點送1人次可參加農遊活動，前往田尾知名景點觀光。