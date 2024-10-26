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彰化喜樂保育院響應國際身障日 改變活動方式大家反應出乎意料

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林喜樂保育院與瑪喜樂社福基金會心智障礙青年合辦園遊會，社區居民參加手繪拓印DIY。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林喜樂保育院與瑪喜樂社福基金會心智障礙青年合辦園遊會，社區居民參加手繪拓印DIY。記者簡慧珍／攝影

彰化縣喜樂保育與瑪喜樂社福基金會響應12月3日國際身心障礙者日，今在國立二林工商舉辦嘉年華會，40輛餐車和60攤美食、遊戲攤位吸引社區民眾參加，喜樂保育院決定明年起都以嘉年華園遊會形式促進多元融合，讓身障者融入社區。

喜樂保育院每年為國際身障日舉辦活動，過去身障者組隊比賽競走等運動項目，場邊有美食攤位，今年首次與瑪喜樂社福基金會心智障礙青年共同規畫，障青設計邀請卡圖案、自製宣傳影片，活動內容還附註要與明星、歌手K歌，喜樂保育院因機緣認識首爾號餐車團隊、99%美食餐車同盟會-志同道合團隊公益出餐餐車團體進到園遊會場，增加場面熱鬧及美食選項。

喜樂保育院獲顧問團、公司企業及善心人士捐款，舉辦「2024年多元、尊重、融合、無礙～CRPD嘉年華會」，喜樂服務對象都獲贈100元園遊券逛園遊會，可挑選各種口味美食及趣味遊戲，美食攤位和餐車以韓式口味最受歡迎，今天氣涼爽，飲料不如預期熱賣。

知名藝人梁佑南、徐亨、林奕妘等人到場，與身心障礙者同台K歌，喜樂師生合唱「第三杯酒」、「雲中月圓」，多重障礙青年柯亞洲單手伴奏，令人感動，歡樂歌聲從上午到下午環繞校園。喜樂保育院長林玉嫦表示，喜樂創立至今服務59年，首次舉辦CRPD嘉年華活動，反應出奇良好，明年起都將以相同形式辦理，期能促進社會民眾參與，認識與尊重身障者，建立真正無礙且包容的社會環境。

公益 彰化 捐款 身障者

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