彰化喜樂保育院響應國際身障日 改變活動方式大家反應出乎意料

彰化縣喜樂保育與瑪喜樂社福基金會響應12月3日國際身心障礙者日，今在國立二林工商舉辦嘉年華會，40輛餐車和60攤美食、遊戲攤位吸引社區民眾參加，喜樂保育院決定明年起都以嘉年華園遊會形式促進多元融合，讓身障者融入社區。

喜樂保育院每年為國際身障日舉辦活動，過去身障者組隊比賽競走等運動項目，場邊有美食攤位，今年首次與瑪喜樂社福基金會心智障礙青年共同規畫，障青設計邀請卡圖案、自製宣傳影片，活動內容還附註要與明星、歌手K歌，喜樂保育院因機緣認識首爾號餐車團隊、99%美食餐車同盟會-志同道合團隊公益出餐餐車團體進到園遊會場，增加場面熱鬧及美食選項。

喜樂保育院獲顧問團、公司企業及善心人士捐款，舉辦「2024年多元、尊重、融合、無礙～CRPD嘉年華會」，喜樂服務對象都獲贈100元園遊券逛園遊會，可挑選各種口味美食及趣味遊戲，美食攤位和餐車以韓式口味最受歡迎，今天氣涼爽，飲料不如預期熱賣。

知名藝人梁佑南、徐亨、林奕妘等人到場，與身心障礙者同台K歌，喜樂師生合唱「第三杯酒」、「雲中月圓」，多重障礙青年柯亞洲單手伴奏，令人感動，歡樂歌聲從上午到下午環繞校園。喜樂保育院長林玉嫦表示，喜樂創立至今服務59年，首次舉辦CRPD嘉年華活動，反應出奇良好，明年起都將以相同形式辦理，期能促進社會民眾參與，認識與尊重身障者，建立真正無礙且包容的社會環境。