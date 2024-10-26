彰化永靖花卉節有溫度 花藝評鑑冠軍加碼捐款助弱勢

彰化縣永靖鄉素有苗木之鄉的美譽，近年花卉產業急起直追鄰鄉田尾，今舉辦永靖花卉節，照例用玫瑰等特色花卉布置花廊供拍照打卡，另展示食農教育、家政班手藝和蔬果栽植推廣成果，縣政府提供250個蛋塔、500顆茶葉蛋，跟鄉民分享秋收喜悅。

永靖鄉農會在行政大樓對面廣場，舉辦「2024永靖花卉節幸福蔬果 花現永靖」農產行銷推廣活動，縣長王惠美頒獎表揚榮獲彰化縣113年第一屆洋香瓜評鑑團體組冠軍、彰化縣茄子果品評鑑競賽團體組亞軍、哈密瓜禮盒榮獲2023年台灣農會百大精品的永靖鄉農會，及花藝競賽得獎農友。

王惠美說，永靖鄉農會在理事長詹日新、常務監事邱創典、總幹事陳翠玲的帶領下，舉辦評鑑與競賽提升洋香瓜的品質標準以促進產業的發展，花藝設計評鑑提升農業附加價值，成為文化活動一道亮麗的風景，對外競賽和評鑑屢獲佳績，都是永靖鄉農會用心與付出、支持與協助縣府農業政策，讓彰化農業永續發展。

永靖鄉號稱全台苗木之鄉，近年積極發展耕種花卉，如今苗木、花卉、蔬果三大產業鼎足而立，今年產業暨花藝設計評鑑冠軍得主高文英，是鄉農會退休員工，參加鄉農會花藝設計課程多年，今年得第一名，不但捐出8千元獎金還加碼2千元，湊足1萬元給鄉農會轉捐公益慈善社團，為今活動平添溫暖。