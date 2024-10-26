全台蜆第2大產地彰化辦農業特色活動 摸蜆兼洗褲「1兼3顧」

彰化縣的蜆養殖面積排名全台第二，大城鄉是全縣第一，鄉公所今年首次以蜆為主題，舉辦畜牧推廣暨農特產品展售活動，並使用大城鴨肉、菜頭委外料理鴨肉米糕和菜頭丸子湯，吸引千人參加，民眾有吃有玩，摸蜆「一兼三顧」活動超值。

大城鄉公所今在西港村鎮世宮舉辦活動，雖是偏鄉但活動場面不輸人，鄉公所邀請縣政府「御用」活動主持人彰化縣工策會副總幹事陳穎青主持開幕典禮和節目，縣政府指派大城鄉前代理鄉長、參議馬英傑代表縣長王惠美出席；大城鄉村長聯誼會長許仁寶說，除了過年、過節和廟會才有這種熱鬧場面，他和另14村村長一致希望活動能一年舉辦四次。

鄉長陳玉照表示，大城鄉公所是台灣小麥最大產地，曾以小麥為主題舉辦3年農特產品展售活動，大城鄉地瓜種植面積全台第二，過去兩年都以地瓜作為農特產品活動主題，今年蜆躍為活動主角，鄉公所今舉辦四梯次「摸蜆」，每梯次限額50人，報名秒殺，俗語說「摸蜆兼洗褲，一兼二顧。」民眾來摸蜆，享用鴨肉米糕、菜頭丸子湯、小麥麵包，闖關活動還有獎品，可說是一兼三顧。

根據漁業署統計，台灣蜆養殖集中花蓮、彰化、雲林縣，大城鄉公所粗估養殖面積約400公頃，屈居全台第二，年產值約兩億元。