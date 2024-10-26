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秋收季農特產推廣活動多 彰縣長火速跑行程像「趕火車」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所農特產品推廣活動展售在地農特產。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所農特產品推廣活動展售在地農特產。記者簡慧珍／攝影

又逢秋收季節，彰化員林市公所今在員林運動公園第一停車場推廣農特產品，強調員林是「果鄉」形象，縣長王惠美趕場到來，推薦結合今天活動的「卦山大縱走」到藤山步道健行，吃在地當季蔬果、多到戶外運動有益健康。

員林市雖非農業大鄉或大鎮，市公所一連5年舉辦「走出健康 引以為農」系列活動，今年策畫藤山步道自然環境生態導覽、免費綠能再生可可果彩繪、手洗愛玉以及五穀豐饒手作等互動農特產品DIY、亦結合農特產遊戲闖關活動集滿4個戳章即可獲得限量鴨鴨手提袋，透過多元趣味活動把員林農特產深植民眾心底。

許多鄉鎮今同步同時舉辦農特產品行銷活動，縣長王惠美「跑攤」抵達員林運動公園第一停車場（三百崁停車場），許多民眾見狀，形容縣長像「趕（搭）火車」行色匆忙，大歎機關首長真辛苦；她致詞表示，縣政府舉辦卦山大縱走有多條路線，其中一條是藤山步道，今活動藤山步道搭配藤山市集推動在地綠色旅遊產業，暨推廣在地健康且新鮮的農特產品，也擦亮員林的城市品牌。

員林市公所主任秘書賴冠宇表示，員林市農特產品推廣活動不僅是五感盛宴，更是市公所真摯關心民眾健康和在地農特產業，今活動舞台表演卡司陣容超強，毫無冷場；假日民眾想到藤山步道、百果山、兒童寵物公園，可到圓林園、員林火車站等站點免費搭乘員林「幸福巴士」。

彰化縣員林市公所連辦5年的農特產品推廣活動今開幕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所連辦5年的農特產品推廣活動今開幕。記者簡慧珍／攝影

停車場 員林 彰化 王惠美

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