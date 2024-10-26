南投竹夢親子公園啟用 竹筍造型遊具讓親子樂翻

南投縣又新增一座親子公園。竹山鎮「竹夢親子公園」今天啟用，融入竹子、竹筍造型遊具，吸引大批家長帶著孩子體驗。縣長許淑華聽取大小朋友的遊玩感受，除了增加長者可遊玩的設施，評估增建寵物公園，讓竹夢親子公園成為老少咸宜的遊憩空間。

竹夢親子公園今天由許淑華和家長小孩共同啟用，大家跳親子律動操，手舞足蹈歡慶公園落成。立委游顥、縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、林憶如、竹山鎮長陳東睦到場參與，剪綵結束後，家長帶著孩子玩得不亦樂乎，小朋友歡笑聲響徹園區，竹山鎮公所將成立公園管理所，妥善維護公園社和環境。

許淑華說，竹山是竹子的故鄉，設計親子公園時，便以「竹」意象為主題，投入6200萬元打造，設施包括竹筍雙塔溜滑梯、大型攀爬網、圓筒繩索攀爬；天旋地轉遊戲場則有旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、無障礙旋轉盤、彈跳網；沙坑遊戲區－沙坑、平橫木、沙桌、清洗區；鞦韆遊戲區－尿布鞦韆、平板鞦韆、鳥巢鞦韆、站立式大繩索鞦韆；滑索遊戲區－讓兒童透過溜、走、爬等技巧探索，各年齡層的孩子在各項設施及遊戲互動中，都能找到自己喜歡的設施。