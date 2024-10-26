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南投竹夢親子公園啟用 竹筍造型遊具讓親子樂翻

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹夢親子公園融入竹子、竹筍等造型，好玩又凸顯在地特色。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園融入竹子、竹筍等造型，好玩又凸顯在地特色。圖／南投縣政府提供

南投縣又新增一座親子公園。竹山鎮「竹夢親子公園」今天啟用，融入竹子、竹筍造型遊具，吸引大批家長帶著孩子體驗。縣長許淑華聽取大小朋友的遊玩感受，除了增加長者可遊玩的設施，評估增建寵物公園，讓竹夢親子公園成為老少咸宜的遊憩空間。

竹夢親子公園今天由許淑華和家長小孩共同啟用，大家跳親子律動操，手舞足蹈歡慶公園落成。立委游顥、縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、林憶如、竹山鎮長陳東睦到場參與，剪綵結束後，家長帶著孩子玩得不亦樂乎，小朋友歡笑聲響徹園區，竹山鎮公所將成立公園管理所，妥善維護公園社和環境。

許淑華說，竹山是竹子的故鄉，設計親子公園時，便以「竹」意象為主題，投入6200萬元打造，設施包括竹筍雙塔溜滑梯、大型攀爬網、圓筒繩索攀爬；天旋地轉遊戲場則有旋轉飛盤、旋轉攀爬塔、無障礙旋轉盤、彈跳網；沙坑遊戲區－沙坑、平橫木、沙桌、清洗區；鞦韆遊戲區－尿布鞦韆、平板鞦韆、鳥巢鞦韆、站立式大繩索鞦韆；滑索遊戲區－讓兒童透過溜、走、爬等技巧探索，各年齡層的孩子在各項設施及遊戲互動中，都能找到自己喜歡的設施。

許淑華說，為了讓南投縣成為宜居城市，縣府近年打造名間親子生態園區、埔里福興溫泉園區公園，草屯酷比親子運動公園也已在10月中啟用，竹夢親子公園對面就是縣府積極規畫的青年住宅，近期將有初案公布，南雲工業園區已在中央進行最後審議，通過後將擴大招商，帶動竹山就業機會及商機，將是民眾紮根竹山的好選擇。

竹夢親子公園今天啟用，南投縣長許淑華開心陪著小朋友盪鞦韆。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園今天啟用，南投縣長許淑華開心陪著小朋友盪鞦韆。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園今天啟用，南投縣長許淑華和家長、小朋友賣力跳律動操，準備體驗各種新奇遊具。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園今天啟用，南投縣長許淑華和家長、小朋友賣力跳律動操，準備體驗各種新奇遊具。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園設計貼和親子需求，連公廁造型、色彩也相當可愛。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園設計貼和親子需求，連公廁造型、色彩也相當可愛。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園今天啟用，南投縣長許淑華和家長、小朋友賣力跳律動操，準備體驗各種新奇遊具。圖／南投縣政府提供
竹夢親子公園今天啟用，南投縣長許淑華和家長、小朋友賣力跳律動操，準備體驗各種新奇遊具。圖／南投縣政府提供

南投縣 親子 許淑華

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