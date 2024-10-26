台中梧棲農會千人健走 文化、美食、歌舞三重饗宴

「57饗米季—梧農萬穗」今天在台中市梧棲區農會登場，吸引上千人參加，親子闖關活動吸引許多家庭組隊參加，還有美食品嘗和歌舞表演。

今年活動一開放報名，千人健走名額即火速秒殺，活動中安排「57安心米華山基金會捐贈儀式」，象徵梧棲區農會對社會責任的承擔。

「千人滾大球」象徵農業協作精神與社區團結，5公里健走讓參與者感受田間美景，活動中還設有驚喜抽獎，今年特別以「梧農萬穗 以飯會友」做整體活動的精神所在，強化米食文化推廣作為橋梁，促進在地鄉民及全國參與者之間的友誼與凝聚力。

今年擴充親子闖關活動，再度成為親子家庭的最愛，還增設至5個攤位，每個關卡都與米食創意設計及食農教育內涵相結合，讓孩子在挑戰中學習成長。

「青農展售區」匯聚梧棲在地青年農民，他們展示自家創新、認證的農特產品，吸引大批民眾參觀與購買；透過青農分享，參與者不品嘗台灣土地的美味，更了解現代農業的創新挑戰。

「家政媽媽饗米聚」中，10個家政班媽媽展示多樣米食料理，體現當地米食文化及媽媽們的創意巧手，從傳統到創新，讓參與者感受到社區情感和文化傳承。

今天下午安排「穗香娘娘歌舞大賞」，10個家政班員組成的團隊登台競技，以活力四射的歌舞表演，彰顯農村女性的魅力與團隊合作的精神。

「貓飯DIY」工作坊成為美食愛好者的另一大亮點，食農老師指導，參與者親手製作日式貓飯——將米飯、柴魚、特製醬汁完美結合。