洗刷濫倒天堂惡名 彰化縣採查扣砂石車方式發揮成效

近年來，非法土石方大舉入侵彰化縣沿海，視為「濫倒天堂」，彰化縣政府為遏阻濫倒，展現鐵腕，率各縣市之先，從查扣價值高昂的運輸車輛下手，從去年8月1日起，至今已查扣21輛砂石車，展現成效，非法濫倒情況已有明顯改善。

彰化環保局指出，彰化縣從2010年11月開始，接獲地方村長、環團及民眾通報，棄置或回填土石方案件大量增加，主要是北部近年建案激增，不肖業者為節省成本，載運營建剩餘土石方至中南部棄置，尤其是彰化縣沿海芳苑、王功、大城等地區，因地處偏僻成為業者棄置熱點。

環保局指出，環保局接獲通報後，派員趕往稽查，多是土石且未含有毒物質，並結合警方在台61線西濱快速道路交流道攔查，遏止效果有限，縣政府因此會同檢方檢討，認為應朝查扣價值高昂的運輸車輛下手，業者更因此失去謀生工具，才能有效嚇阻非法土石入侵彰化縣。

這項各縣市率先採取的扣留運輸車輛的措施，是從去年8月1日實施，由環保局及警方受理民眾檢舉、或主動巡查發現，先在LINE群組通報，包括各主管的環保、警察、農業及水資等局處都應在2小時內到場，1小時內釐清確認違法事實後，由環保局確認符合扣車要件，即由警方派員押送車輛至環境保護局指定的車輛保管地點，迄今已查扣21輛運輸車輛，其他縣市也跟著仿效。