台中清水馬拉松嘉年華會 萬聖節元素獎盃吸睛

台中市議長張清照為推廣全民運動，出錢出力主辦的「清水馬拉松嘉年華會」，今年第7屆，有2000多人報名，今天一早起跑，最年長75歲，還有5歲的小選手參賽，年輕父母推著嬰兒車、或帶幼兒一起跑步，讓健身慢跑成為一種時尚。

張清照今天早上5點抵達現場，跟著選手們一起做體操暖身，並與中市運動局長游志祥、清水區長蔡慶生、紫雲嚴主委吳勝隆、農會總幹事顏秋月、議會祕書長彭乾銘等人一起鳴槍，清水多數里長一早也起床參與，甚至全程跑步。

張清照說，雖然公務繁忙，但他多年來已養成早睡早起好習慣，也每天快走、小跑步運動；今天他帶頭跑4公里，一路談笑風生，展現平日健身成果。

今年報名選手有2000多人，賽程分為42K全馬、21K半馬，與12K、4K等不同賽程，讓所有人都可依自己體力參賽；今年獎盃特別，主辦單位邀請藝術家洪易設計以「馬在跑步」為主題並融入萬聖節的小南瓜等元素，別具童趣。