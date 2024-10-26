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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

台中娃娃機6都最多 害知名2商圈沒落？市府回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市娃娃機數量為六都第一。圖／市議員陳俞融提供
台中市娃娃機數量為六都第一。圖／市議員陳俞融提供

台中購物節昨起跑，首日登錄金額破2億元。不過，民進黨市議員今抨擊，台中市夾娃娃機數量六都第一，一中、逢甲商圈店面乏人問津，攤販數量也驟減，代表台中購物節等振興經濟方案未見效。市府回應，娃娃機店增長是趨勢，另因電商、外送增加，許多攤販從業人員轉往外送。

議員陳俞融在議會質詢，台中夾娃娃機共1584家、3萬9352台，為六都第一，代表商圈沒落警訊，一中、逢甲商圈店面乏人問津，只能擺放夾娃娃機，經發局卻無視，還想靠台中購物節大撒幣帶動商圈發展；且娃娃機台消費沒發票，無法參加台中購物節，簡直是「賣點變弱點」。

經發局長張峯源表示，娃娃機店增加是趨勢，店家若合法立案開發票就可參加購物節。經發局科長洪青瑞說，娃娃機店若開立收據，申請QR碼可參與購物節，目前沒有店家申請。

議員陳淑華說，水湳經貿園區沒有民間投資、會展中心延宕，台中市府辦理購物節6年後，造成商圈人潮減少、娃娃機店暴增、商圈商家下降、公有市場閒置率高，痛斥是盧市府的經濟成果。

議員黃守達抨擊經發局砸錢辦購物節，但台中市2023年總攤販數為3萬1012攤，較2018年的4萬1512攤大減1萬500攤，5年減幅25.29％。另新興攤販2018年有2萬2781攤，2023年僅剩9914攤，5年銳減56.48％，若經發局連對攤販都不在乎，要如何號召國際客來台消費？

經發局回應，全國攤販比5年前少24％，主要因電商、外送增加，許多人轉換跑道當外送員；另攤販營業環境相較店面不便，隨商業模式改變，或改以入店入市經營者提高，因此流動攤販數量呈現下降。

國民黨市議員劉士州認為，台中購物節請國外大使行銷非常明智，國外消費力絕對非常強，對行銷台中市有加乘效果。

民進黨市議員陳俞融（左二）抨擊台中市娃娃機六都第一，代表商圈持續沒落。記者趙容萱／攝影
民進黨市議員陳俞融（左二）抨擊台中市娃娃機六都第一，代表商圈持續沒落。記者趙容萱／攝影

夾娃娃機 議員

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