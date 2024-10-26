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周末很夏天、下周急轉深秋陡降溫 專家曝雙颱侵台機率

工程師與湖北妻用彰化益生菌鴨蛋 做出金沙辣椒醬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
竹科工程師李彥潁與湖北妻子李芳用神農獎的益生菌鴨蛋研發出湖北口味的金沙辣椒醬創業，獲彰化縣長王惠美頒發縣府頒發青創最高補助30萬元。圖／彰化縣政府提供
竹科工程師李彥潁與湖北妻子李芳用神農獎的益生菌鴨蛋研發出湖北口味的金沙辣椒醬創業，獲彰化縣長王惠美頒發縣府頒發青創最高補助30萬元。圖／彰化縣政府提供

竹科工程師李彥潁與湖北妻子李芳在疫情期間因想念湖北家鄉味，兩人用彰化家鄉神農獎的益生菌鴨蛋研發出湖北口味的金沙辣椒醬，還打出自有品牌「雷打石」，從小攤子做起，現在在彰化卦山村已有自己的店面，還獲彰化縣府頒發青創最高補助30萬元。

彰化縣長王惠美25日到彰化市卦山村的「雷打石食品工坊」，頒發青創最高補助30萬元給李彥潁，王惠美說，縣府知道年輕人創業資金比較短缺，因此推出年輕人只要上過30個小時的課程並提案，最高可獲得30萬元的青創補助。

王惠美說，李彥潁夫婦自創的辣椒醬，不僅口味獨特，且與芳苑鄉農會輔導的神農獎福華畜牧場負責人吳鴻基合作，選用畜牧場的無腥味益生菌鴨蛋製成鹹蛋，鹹蛋內油脂豐厚，搭配辣椒醬調味，成為富有層次感的「金沙辣椒醬」，還榮獲國際美味評鑑所頒發「風味絕佳獎章」2星獎章。

王惠美說，更難得的是在製作辣椒醬過程中，他們也讓原本是廢棄物的蛋殼循環再利用，李彥潁發揮化工專業，與靜宜大學理學院團隊合作，讓廢棄蛋殼回到餐桌上成為餐盤外，更利用鴨蛋殼經過高溫燒結後的抗菌效能，再開發抗菌肥皂，未來還將研發抗菌布料，相信青年人結合食材與科技後，產品將會很成功。

李彥潁就讀化工系，曾在工研院、竹科當了6年工程師，後又回到中部從事玻璃表面處理工作，疫情期間他的妻子李芳沒辦法回家鄉湖北，十分思念家鄉口味，開始復刻湖北有一個村落地名叫雷打石那裡的醬料，而湖北也有個名產叫熱乾麵，他們就把彰化的鹹鴨蛋、辣椒、蒜頭等食材做成熱乾麵的辣椒醬，又可吃得到鴨蛋的營養。

芳苑鄉農會總幹事謝介民說，「雷打石」是無心插柳柳成蔭的典範， 2018年福華畜牧場吳鴻基榮獲十大神農獎，當時畜牧場規模還不大，李彥潁在工研院從事相關研發工作，本來想請彥潁幫忙行銷，沒想到後來搭配出創新口味，也勉勵他跟著縣府政策走，一定能闖出一片天。

李彥潁說，因為縣府青發處的協助，讓他們認識更多的彰化青創，共同結盟，如天香羊肉爐、通力水產、生意空間、二拾家居等，前幾天還把彰化的農產品帶到台北行銷，更把農廢加以利用，未來除了希望把更多彰化產品行銷出去，也希望彰化能把垃圾變黃金，再把黃金帶出去。

竹科工程師李彥潁與湖北妻子李芳用神農獎的益生菌鴨蛋研發出湖北口味的金沙辣椒醬創業，獲頒發彰化縣青創最高補助30萬元。圖／彰化縣政府提供
竹科工程師李彥潁與湖北妻子李芳用神農獎的益生菌鴨蛋研發出湖北口味的金沙辣椒醬創業，獲頒發彰化縣青創最高補助30萬元。圖／彰化縣政府提供

牧場 王惠美

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