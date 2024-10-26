工程師與湖北妻用彰化益生菌鴨蛋 做出金沙辣椒醬

竹科工程師李彥潁與湖北妻子李芳在疫情期間因想念湖北家鄉味，兩人用彰化家鄉神農獎的益生菌鴨蛋研發出湖北口味的金沙辣椒醬，還打出自有品牌「雷打石」，從小攤子做起，現在在彰化卦山村已有自己的店面，還獲彰化縣府頒發青創最高補助30萬元。

彰化縣長王惠美25日到彰化市卦山村的「雷打石食品工坊」，頒發青創最高補助30萬元給李彥潁，王惠美說，縣府知道年輕人創業資金比較短缺，因此推出年輕人只要上過30個小時的課程並提案，最高可獲得30萬元的青創補助。

王惠美說，李彥潁夫婦自創的辣椒醬，不僅口味獨特，且與芳苑鄉農會輔導的神農獎福華畜牧場負責人吳鴻基合作，選用畜牧場的無腥味益生菌鴨蛋製成鹹蛋，鹹蛋內油脂豐厚，搭配辣椒醬調味，成為富有層次感的「金沙辣椒醬」，還榮獲國際美味評鑑所頒發「風味絕佳獎章」2星獎章。

王惠美說，更難得的是在製作辣椒醬過程中，他們也讓原本是廢棄物的蛋殼循環再利用，李彥潁發揮化工專業，與靜宜大學理學院團隊合作，讓廢棄蛋殼回到餐桌上成為餐盤外，更利用鴨蛋殼經過高溫燒結後的抗菌效能，再開發抗菌肥皂，未來還將研發抗菌布料，相信青年人結合食材與科技後，產品將會很成功。

李彥潁就讀化工系，曾在工研院、竹科當了6年工程師，後又回到中部從事玻璃表面處理工作，疫情期間他的妻子李芳沒辦法回家鄉湖北，十分思念家鄉口味，開始復刻湖北有一個村落地名叫雷打石那裡的醬料，而湖北也有個名產叫熱乾麵，他們就把彰化的鹹鴨蛋、辣椒、蒜頭等食材做成熱乾麵的辣椒醬，又可吃得到鴨蛋的營養。

芳苑鄉農會總幹事謝介民說，「雷打石」是無心插柳柳成蔭的典範， 2018年福華畜牧場吳鴻基榮獲十大神農獎，當時畜牧場規模還不大，李彥潁在工研院從事相關研發工作，本來想請彥潁幫忙行銷，沒想到後來搭配出創新口味，也勉勵他跟著縣府政策走，一定能闖出一片天。