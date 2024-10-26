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彰化蓋社宅 議員憂弱勢租不起

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

中央預計在彰化縣興建2千戶社會住宅，其中4成保留給弱勢戶優先租住，彰化縣議員周君綾、吳韋達質疑，獨居老人等弱勢族群根本租不起社會宅。彰化縣社會處表示，無力租屋的弱勢族群已列冊，將設法安置，至於想住社會住宅者，縣府也會全力協助申請。

周君綾說，社會住宅對許多弱勢族群根本「看得到吃不到」，一對低收入老夫妻，老先生要照顧中風的妻子，房租每月5400元，還要買尿布、醫療用品等，兩人只有每月1萬4000元社福津貼，生活費都不夠，還得靠慈善團體救濟。

另外，和美鎮有廢棄工廠，裡面有3、40戶住在簡陋的貨櫃屋，幾乎都是獨居老人、身心障礙者、移工，一名老翁每月付2750元租金住在貨櫃屋，長期下來健康狀況惡化。

還有老翁住在騎樓，靠著每月4千多元的社福津貼過活。他們都是最需要幫助的社會底層，卻連社宅租金也付不起，更不敢登記租社會住宅。

縣議員吳韋達說，荷蘭的社宅法人會找尋空餘房屋，用購買或承租方式，再轉租為社會住宅，彰化縣府也可利用舊屋出租，照顧真正的弱勢族群。

社會處長王蘭心說，這些繳不起房租的弱勢民眾，縣府都有列冊，會設法安置。彰化縣列管獨居者就有二千多人，縣府與社福團體合作定期訪視。

王蘭心說，社會住宅是中央規畫，等出租和抽籤辦法出來後，想要住社宅的弱勢民眾，縣府也會協助申請。

彰化縣工務處代處長林孟弘表示，彰化縣社會住宅目標是2千戶，預定興建地點共13處，戶數已達2868戶，目前彰化、員林、和美三地已規畫興建，社宅數量其實已達標。

獨居老人 社會住宅

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