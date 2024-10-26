台中自助洗衣店全國最多 民代促規範

台中市自助洗衣店多達413家，數量全國最多，但現場無人管理、防災設施不完備，暗藏公安危機。議員要求，應參照桃園市訂定「自助洗衣店安全管理自治條例」。副市長黃國榮說，其他縣市有好的措施，市府將研議跟進，落實洗衣店安全管理。

桃園市自助洗衣店有374家，桃市府今年8月預告訂定管理自治條例草案，規定自助洗衣店要設在1樓、樓地板面積在300平方公尺以下，需設置瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器、緊急遮斷裝置、監視器、滅火器等設施。法規會審查考量營業場域安全性，提高罰款金額，下周三將送市政會議，若通過將送議會審查。

中市議員吳佩芸說，自助洗衣店使用方便、設備新穎、複合式消費空間等優點，方便學生、租屋族及小家庭等族群，數量如雨後春筍般增加；根據財政部統計，去年底全台總計有2815家，台中市高達413家，放眼六都、全國縣市都是最多。

她強調，自助洗衣店大多24小時營業，現場無人管理，除了電力外，有的以天然氣或瓦斯為燃料，一旦管理不當，可能會引發火災、氣爆等重大意外，中市自助洗衣店全國最多，應及早採取管制措施；桃園市政府8月已預告制定管理條例草案，台中也應跟進，確保自助洗衣店安全管理。

經發局長張峯源表示，中市洗衣店、自助洗衣店約1000家，最主要的問題為火災和噪音，目前依消防署「各類場所消防安全設備設置標準」，可維護公共安全，目前相關火警數字今年至今0件，去年2件；使用天然氣的自助洗衣店家數增加，已列為查核重點，督導業者加裝微電腦瓦斯表或緊急遮斷，提升用氣安全。

吳佩芸批評，應該比照桃園市制定條例與罰則，增加自助洗衣店的營業限制與安全規範，才能確保市民安全。副市長黃國榮表示，將參考桃園市的規範，並研議跟進。