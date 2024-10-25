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台中公車司機嗆乘客「沒舉手敢上車就踹下去」 客運懲處了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

有網友投訴，中鹿客運一名司機要求乘客舉手才能上車，否則拒載。中鹿客運表示，司機做法不妥當，已記過懲處。圖／翻攝自「靠北中女中」
有網友投訴，中鹿客運一名司機要求乘客舉手才能上車，否則拒載。中鹿客運表示，司機做法不妥當，已記過懲處。圖／翻攝自「靠北中女中」

有網友在臉書「靠北中女中」PO文投訴，中鹿客運525路公車一名公車司機要求每名乘客都要舉手招公車，還嗆「沒舉手的敢上車，我就把你踹下去！」中鹿客運對此表示，司機做法不妥當，已召回溝通，並記過懲處。

也有其他公車司機認為，同一處公車站可能有不同路線的候車乘客，如果搭車人多，要上車的乘客有舉手，可以讓司機心裡有個底，確定是要搭乘的乘客，以免司機因誤判，以為沒人要上車關門，不小心夾傷人。

這名網友PO文表示，想召集昨天傍晚被中鹿客運525路公車拒載的學生一起投訴，司機只讓一名居國國中學生上車，因為司機前一天曾在車上說「只有舉手攔車的人才可以上車，沒舉手的，不准上車。」

網友還爆料，這名司機還說，「舉手的人上車之後我就會直接開走」、「沒舉手的人，上車被門夾到就自己負責」，甚至還嗆「沒舉手的敢上車，我就把你踹下去」。

一名台中女中女學生表示，當時只有一名居仁的學生舉手，居仁的學生上車之後，後面還有一票學生要等著上車，司機直接關車門就開走了。

另一名女學生表示，她是昨天被拒載後，才意識到這名司機前天曾在車上廣播講過，沒想到昨天真的就這樣做，她之後等這路公車，還是會舉手，免得惹麻煩。

中鹿客運回應，檢視該司機行車影像有說「上車要舉手，沒舉手不會載客」，但對於學生投訴，指司機廣播要把沒舉手上車的踹下去，並未查到類似言論，至於學生機不讓同站沒舉手的乘客上車不妥當，已經召回司機溝通，記過懲處。

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