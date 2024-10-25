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彰化沿海多鄉鎮1天跳電4次用戶抓狂 台電回應了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
風勢大的時候，沿海電力系統礙子受損導致跳電。記者蔡維斌／翻攝
風勢大的時候，沿海電力系統礙子受損導致跳電。記者蔡維斌／翻攝

潭美颱風和東北季風共伴效應，彰化縣沿海有多個鄉鎮市從昨天起陸續停電，今天也跳電，福興沿海一天跳電4次，用戶快抓狂；當地鄉鎮市公所紛紛反映，台電表示，福興鄉沿海路約200多戶停電，人員搶修中，會優先搶修民宅供電，修復路燈用電需要至少兩天。

彰化沿海的福興、芳苑、大城鄉的網友在臉書社群，PO文抱怨這兩天無預警停電，易造成電器用品損壞，使用中的電腦、筆電忽然斷電，未存檔資料遺失，尤其福興鄉沿海部分村庄一天跳電4次讓居民很跳腳，怨聲四起。

芳苑鄉長林保玲說，這兩天颱風加東北季風，風大，沿海狂吹「鹽水風」，靠海邊電線礙子被吹壞，也有電線被吹斷，很多住家沒電、路燈「失明」，向鄉公所反映「哪A嘸電？」也打到台電服務所詢問「何時來電？」

根據台電告訴當地用戶和鄉鎮公所，風太大損壞沿海電線，工程人員已出動優先搶修民宅的供電系統，被吹壞的路燈電線不少，恐需至少兩天才能修復。

台電今晚回應，因受潭美颱風環流影響，今晚19時59分彰化縣芳苑鄉草湖段、新復路、新生村新復路、崙腳段等一帶因川邊86Y40架空地線斷線，共有709戶受影響，陸續於21時40分全部恢復供電，另沿海地區因風勢強勁，有零星停電事故已全力搶修中。

停電 台電

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