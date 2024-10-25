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品味南投農村新食力 「白魚的低語」精品餐桌發表會登場

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
這場精品餐桌發表會，推廣南投縣農特產業，也喚起大家對生態環境的重視。圖／南投縣政府提供
這場精品餐桌發表會，推廣南投縣農特產業，也喚起大家對生態環境的重視。圖／南投縣政府提供

品味南投農村新食力，聆聽里山山脈中白魚的低語！南投縣政府25日晚在日月潭雲品溫泉酒店雲月舫，舉辦里山山脈中「白魚的低語」精品餐桌發表會，推廣南投縣的農特產業，也希望能喚起大家對生態環境的重視，並支持在地農業

南投縣政府為推廣南投農村產業優化及加值， 透過農業部農村發展及水土保持署補助的農村總合發展計畫，以「南投農村新食力」為主軸，推動綠色餐飲計畫，以環境共好、綠色認證及國際行銷的目標，培養在地新「食」力廚師，落實「環境友善、地球永續」提倡綠色餐飲健康飲食的實踐者。

南投縣長許淑華表示，南投縣得天獨厚，擁有豐饒的土地與優質的農產品，農友用心耕作，堅持友善農法，為大家帶來新鮮、安全且營養豐富的食材。這些食材，不僅是南投的驕傲，更是縣府持續推動「從產地到餐桌」的重要基礎。通過這個活動，希望能夠讓更多人了解南投的在地食材價值，並將這樣的理念傳遞給每一位消費者。

永續綠色飲食的浪潮，近年來也吹向台灣，此次活動感謝農業部農村水保署的支持與指導，結合綠色餐飲指南（GDG）及英國永續餐廳協會（SRA）的Food Made Good國際標準認證，希望共同成為全球永續餐廳地圖上1萬5,000多個永續餐廳的地標，並藉以提升南投環境永續與國際接軌的國際曝光度。

許淑華同時感謝雲品溫泉酒店、埔里鎮農會及暨南國際大學觀光餐旅學系師生的共同參與協助，讓活動更圓滿共好。

南投縣農業處長蘇瑞祥表示，南投縣政府今年度以「精品餐桌計畫」推廣「從產地到餐桌」的新概念，帶著民眾到產地享受在地美食。這次精品餐桌的主題「白魚的低語」，每一道料理食材都是採用在地當季當令小農有善耕作的新鮮農產品。

由南投縣政府今年培訓的29位永續綠色廚師，共同開發創意料理，呈現給今天到場的嘉賓。

蘇瑞祥指出，「精品綠色餐桌」不僅是一個活動，它代表的是大家對環境的尊重、對健康的重視，以及對社區的關懷。希望每一位參與者，都能感受到這份心意，並且將這份愛護土地、珍惜資源的精神帶回家，融入到生活的每一天。

今天的活動，有許多企業界經營者共襄盛舉，希望透過此計畫活動，結合在地豐富的農業資源與各界串聯，推廣南投縣的農特產業，也希望能喚起大家對生態環境的重視，並支持在地農業。

現場包括許多在地農民與有機農業推動者，介紹他們的食材特色，及對這塊土地的尊敬與保護。南投縣政府期望透過「精品綠色餐桌」活動，吸引更多遊客走入農村，共同品味南投的自然美味，體驗農村的質樸風情，並促進在地農業經濟發展。

「白魚的低語」每一道料理食材都是採用在地當令小農有善耕作的新鮮農產品。圖／南投縣政府提供
「白魚的低語」每一道料理食材都是採用在地當令小農有善耕作的新鮮農產品。圖／南投縣政府提供
29位永續綠色廚師共同開發創意料理，呈現給今天到場的嘉賓。圖／南投縣政府提供
29位永續綠色廚師共同開發創意料理，呈現給今天到場的嘉賓。圖／南投縣政府提供
「白魚的低語」精品餐桌發表會，在日月潭雲品溫泉酒店雲月舫舉行。南投縣政府提供
「白魚的低語」精品餐桌發表會，在日月潭雲品溫泉酒店雲月舫舉行。南投縣政府提供

許淑華 農業 餐飲

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