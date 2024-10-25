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台中學生沒舉手被公車拒載 客運召回駕駛記過

中央社／ 台中25日電

台中女中有學生在網路投訴，24日下午被525路的中鹿客運駕駛拒載，因駕駛表示「只有舉手攔車的人才可以上車」，拒載沒舉手的人，中鹿客運表示，已經召回駕駛溝通並記過懲處。

台中市公車傳出拒載乘客，「靠北中女中」臉書（Facebook）有人發文指出，24日下午5時20分發車的525路公車，中鹿客運駕駛在車上廣播說「只有有舉手攔車的人才可以上車，沒舉手的不准上車」，還要「沒舉手的人上車要踹下去」。

有中女中學生表示，當時只有1名居仁國中的學生舉手，這名學生上車後，後面其他學生要上車，駕駛竟然把門關起來就開走了。另名中女中搭車學生指出，那天駕駛廣播後，隔天就這樣做了，等一下她會舉手，不然搭車要轉車也是滿麻煩的。

有其他路線的駕駛表示，學校搭車的人多，如果要上車的人先舉手，可讓駕駛有個底，有的車站不只一台車停靠，搭車民眾舉手上車後，觀察一下沒有人要上車就會關門開車，若有人沒舉手卻要上車，可能會有被車門夾到的危險。

對此，中鹿客運回應，檢視這名駕駛的行車記錄器，有說「上車要舉手，沒舉手不會載客」，不過沒有學生投訴的「沒舉手上車的要踹下去」，不讓同站沒舉手的乘客上車，此行為並不妥當，已經召回駕駛溝通，記過懲處。

公車 溝通 網路

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