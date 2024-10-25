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竹山出現蟑螂麵包 衛生局要求店家3天內限期改善否則重罰
有關民眾於社群媒體反映日前在竹山一家老牌麵包行內，買到有「特別加料」的巧克力麵包，食用時發現有蟑螂異物一事，南投衛生局獲報後，下午確認店家後，火速前往進行食安衛生查核，除發現有多項食安缺失外，訓令於10月28日前完成改善，倘複查不合格，將依規處新台幣6萬元以上2億元以下的罰鍰。
針對民眾在網路社群「脆threads」上反映，在南投竹山一家老牌麵包店買到有「包餡」的巧克力麵包，一口咬下還有脆脆的感覺，才發覺有東西，竟然是大隻「小強」隔天拿去店面反應，店家馬上拿了200元退給我，又塞了好幾個麵包給他，要求接受道歉，南投衛生局表示，下午確認麵包是該店家售出後，立即出動食安稽查人員前往店內抽檢，業者也在憂心忡忡下接受調查。
稽查人員抵達現場後，逐項確認作業場所、食材及人員是否符合食品良好衛生規範準則，經查該糕餅業者有員工未辦理食品從業人員健康檢查，加上作業區機具及地面不潔，各項食材未離地外，病媒用黏蠅板及蟑螂屋等未有相關病媒紀錄等缺失，一一紀錄在案後，要求該業者3天內限期改善，後續複查倘複查不合格，將開出6萬元以上的罰單。
南投衛生局強調，已責成南投縣糕餅商業同業公會轉知會員，應加強作業場所環境衛生及病媒防治措施，餐飲業者應落實自主管理，加強病媒防治，阻隔病媒入侵，包裝時應再次檢視有無異物等，從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，違反「食品良好衛生規範準則」規定，經命其限期改正。
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