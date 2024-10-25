彰化要蓋兩千戶社宅 議員質疑弱勢族群仍租不起

中央在彰化縣預計蓋至少二千戶的社會住宅，不過今天縣議員周君綾和吳韋達均在縣議會質詢社會住宅是否真能幫到弱勢族群，雖社宅保留部分比例給弱勢租屋，但仍有很多弱勢族群想住也租不起，彰化縣政府社會處表示，社會住宅是中央規劃，出租的條件如何還沒出來，未來也會努力協助弱勢族群申請。

中央在各鄉鎮市興建只租不售的社會住宅，周君綾說其中會保留40%提供弱勢戶優先租住，但實際上很多弱勢族群根本「看得到吃不到」，像她關心的一對低收入夫妻，老先生要照顧中風臥病在床的老妻，兩人租屋費用就要5400元，平常還要買尿布、醫療用品等，除了靠兩人14000元社福津貼，每個月生活費都不夠，還得靠慈善團體、里長通報等救濟生活費。

在和美鎮還有一處貧民窟是一處廢棄廠區，約有30、40戶貨櫃屋出租給獨居老人、身心障礙者、移工等，一名獨居老翁僅付得起每月2750元租金租3坪的鐵皮貨櫃居住，最近健康狀況又不佳；還有一個老翁就乾脆住在人家騎樓下，靠每月領4千多社福補貼生活。

周君綾說，這些真正的弱勢戶應符合資格去抽社會住宅，租比較好的住處，但他們根本住不起，連社宅的租金也付不起，不敢去登記要租社會住宅，是真正需要被幫助和關懷的。

縣府社會處處長王蘭心表示，這些連租金都付不起的個案都有列冊，最終會朝向安置來處理，彰化縣列管的獨居者就有二千多人，也都有與社福團體合作定期訪視關心，至於社會住宅是中央規劃，出租和抽籤的條件如何還沒出來，縣府未來也會努力協助想進住社宅的民眾。

留學荷蘭的議員吳韋達說，以荷蘭社會住宅經驗來說，荷蘭社會住宅數量相當可觀，採用類似住宅法人方式興建，並不是一般營利型建商，荷蘭政府也全力支持社宅法人，不管是建設費用和地租都有優惠補助。

吳韋達說，荷蘭的社宅法人會在城市找尋空餘房屋，用購買或承租方式，再轉租成為社會住宅，彰化縣府也可研究蓋有別於中央的社宅，或利用舊屋出租，照顧到真正的弱勢族群。