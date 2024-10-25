碳費開徵在即！台中民代籲：原民區推「碳權專案」

我國將邁入碳定價時代，預計2026年開徵碳費，台中市長盧秀燕爭取碳費留地方使用；原住民中市議員朱元宏今提議，國土法上路後，原住民保留地開發更嚴格，建議市府提出「碳權專案」，保障原住民生計。市府表示樂觀其成。

議員朱元宏今在市議會說，碳費開徵後，中火一年預估要繳納15億元碳費，市府更積極爭取碳費要留在地方。台中市和平區擁有台中市近一半土地面積，其中大部分為原住民保留地，大部分原民保留地畫為保育區。國土計劃法預計明年上路，限制比禁伐條例還嚴格。

朱元宏認為，當初畫設原住民保留地，目的就是要維持生計，明年國土法上路後，原住民面對更多的土地禁止開發，不能伐樹、伐林，嚴重影響原住民生計。

朱元宏認為，減碳是國際趨勢，台中市2014年設置低碳自治條例，國土法上路後，台中市原民保留地限制更嚴格，建議市府可以組專案，利用此一時機，針對原住民保留地提出「碳權專案」，但透過碳權交易，能成為企業碳中和的重要商品，這不僅為地方社區創造經濟來源，還能協助企業履行社會責任，達成減碳目標。

朱元宏舉例，例如原民會及市府可一起研究，種植高度碳吸收植物，轉化為碳中和的商品，上架讓企業去選購，除了能夠達自然保育作用，一方面讓被限制土地開發的原民有一線生機，這是順應時勢，台中市也可成為落實節能減碳首屈一指城市。

經發局說明，對於原住民保留地如有經營自然碳匯提出自主減量專案取得碳權規畫，是符合國際趨勢樂見其成，並建請環境部於未來碳費收費辦法收取的碳費研議納入補助。