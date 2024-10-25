八旬夫婦柴燒洗澡水釀火災曝困境 在地企業捐款修屋送熱水器

彰化縣大村鄉本10月4日發生民宅火警，燒到家徒四壁，起火原因竟是中低收入八旬夫婦用木材燒洗澡水。在地企業信星集團全額負擔修繕費，今鄉公所、村代會和村辦公室頒獎表揚；村長賴保全說，村內有企業總部真好，弱勢村民都獲得照顧。

中低收入賴姓夫婦住在屋齡逾70年的瓦頂磚造平房，他們的孫女表示，阿公阿嬤用木材燒洗澡水，可能風大，爐內火星飛散引燃周邊易燃物，老人家沒察覺，等火勢延燒客廳、臥室已來不及撲滅，連忙逃到鄰居家。

賴姓夫婦的平房被燒到房頂全塌，剩下牆壁，村長賴保全申請信星集團愛星社會福利慈善事業基金會補助，愛星基金會董事林志聰等人現勘後認為災情慘重，提報董事長等高層，獲核定全額補助修繕費用，為賴姓夫婦更換電熱爐不必燒柴。

村長賴保全說，信星集團愛星基金會每年配合過溝村辦公處寒冬送暖、冬令救濟、送春聯和禮金禮品，邀社區獨老、弱勢單親家庭圍爐，先後補助10多名過溝學子完成學業，也根據鄉公所列冊及鄰長提報的名單，三節分送物資濟助弱勢，真是過溝村典範企業。

愛星基金會董事林志聰表示，信星集團老董陳敏雄白手起家，秉持「取之社會，用之社會。」想法，常捐助社福機構和弱勢民眾，2015年成立基金會，以急難救助、照顧長者、清寒學子獎學金、補助特殊才藝學生出國競賽為服務目標，曾送兩貨櫃鞋子到史瓦蒂尼，貨櫃留在當地作為教室；信星集團將持續行善，盡到企業社會責任。