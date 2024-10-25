彰化健興游泳池重新營運 彰北運動中心再等等

彰化縣立健興游泳池及彰北國民運動中心併同民間廠商經營，整修後的健興游泳池今天起開放營運，造福愛游泳的民眾，不過彰北國民運動中心仍在整修，最快明年初開放。

根據彰化縣政府網站資料，位在彰化八卦山上的縣立健興游泳池自民國73年成立至今，因設備老舊進行整修，彰縣府獲教育部補助經費新台幣4128萬元，縣府挹注經費1115萬元，整修完工後的游泳池，連同彰北國民運動中心，一起進行招商。

彰化縣體育發展中心主任黃俊錡接受中央社記者電訪時說，健興游泳池及彰北國民運動中心併同辦理招商，委由民間廠商負責營運，其中健興游泳池在點交後，廠商決定今天起重新開放營運。

縣府指出，游泳池開放晨泳時段為每日早上6時至8時，夏季期間每年5月至9月上午6時至下午4時開放，全票新台幣50元，學生及65歲以上長者可享半票優惠價25元；未滿3歲幼兒及身心障礙民眾免費。

縣府表示，未來健興游泳池除辦理游泳、輕艇等各項水域賽事外，也將提供各個學校進行游泳教學使用，廠商也會視營運情形及結合教學與活動規劃需要，審慎研議延長開放時間。

至於彰北國民運動中心何時能開放供民眾運動，黃俊錡說明，運動中心內有多處需要整修，縣府完成點交後，廠商已展開整修工作，需時約4個月，已請業者趕工，看能否在農曆春節前重新開放。