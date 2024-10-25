影／強風作怪！彰化女議員遭議會玻璃門撞傷

彰化縣昨天中午刮起強風，不只有國泰大樓玻璃被吹落，一名員工遭砸傷，今天縣議員賴清美也貼文她昨天在議會剛要走出去，也被議會玻璃門敲傷，臉都腫起來，而玻璃門就正對著國泰大樓，也呼籲大家以後有強風時，真的要小心玻璃門窗。

「我可能是第一人個被議會玻璃門撞傷的議員」賴清美今天苦笑說，昨天下午一點多剛要從議會走出去，突然玻璃門被強風吹動，二片玻璃車前後一起動，把她夾住，撞傷她的臉，臉都腫起來，有去就醫，因撞擊力比較大，連脖子都扭傷了。