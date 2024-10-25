台中市民野餐日遍地開花挨批「不陽光」？市府說話了

台中市民野餐日大受歡迎，今年將於11月3日擴大遍地開花。民進黨市議員今質疑，配合局處預算竟看不到，難道不用送議會審查？是在規避監督嗎？要求明年框出全部預算。副市長黃國榮說，各局處有推廣業務經費，只是利用野餐日宣傳達到效益。

市議員張玉嬿說，市民野餐日大受歡迎，她全力支持今年擴大全市29區遍地開花，但只有主辦的建設局編列600萬元，其他配合局處都查不到預算數編列，錢藏在哪？

張玉嬿當場詢問在場多名局長，發現都是由局處業務費勻支，經發局甚至找廠商協辦。她批評，市民野餐日很正面，但擴大舉辦的經費，用得都是標餘款、結餘款等業務費，不用送議會事先審查，就是逃避議會監督，這麼陽光的野餐日經費，不該如此便宜行事、暗渡陳倉。

市議員謝志忠說，配合的局處以留用的經費支出雖可理解，但找廠商協助處理就值得商榷，經費要嚴謹，否則會有灰色地帶，今年雖來不及編列預算支出經費，但明年就應預算正常化。

市議員黃守達認為，依法動支預算是財政紀律的基本，市府明年度的市民野餐日預算，應該把全部的預算框出來編列，讓議會了解，活動才會越辦越陽光，越辦越盛大。