快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

台中市民野餐日遍地開花挨批「不陽光」？市府說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市民野餐日今年擴大舉行，將於11月3日在29個行政區盛大登場。記者趙容萱／攝影
台中市民野餐日今年擴大舉行，將於11月3日在29個行政區盛大登場。記者趙容萱／攝影

台中市野餐日大受歡迎，今年將於11月3日擴大遍地開花。民進黨市議員今質疑，配合局處預算竟看不到，難道不用送議會審查？是在規避監督嗎？要求明年框出全部預算。副市長黃國榮說，各局處有推廣業務經費，只是利用野餐日宣傳達到效益。

市議員張玉嬿說，市民野餐日大受歡迎，她全力支持今年擴大全市29區遍地開花，但只有主辦的建設局編列600萬元，其他配合局處都查不到預算數編列，錢藏在哪？

張玉嬿當場詢問在場多名局長，發現都是由局處業務費勻支，經發局甚至找廠商協辦。她批評，市民野餐日很正面，但擴大舉辦的經費，用得都是標餘款、結餘款等業務費，不用送議會事先審查，就是逃避議會監督，這麼陽光的野餐日經費，不該如此便宜行事、暗渡陳倉。

市議員謝志忠說，配合的局處以留用的經費支出雖可理解，但找廠商協助處理就值得商榷，經費要嚴謹，否則會有灰色地帶，今年雖來不及編列預算支出經費，但明年就應預算正常化。

市議員黃守達認為，依法動支預算是財政紀律的基本，市府明年度的市民野餐日預算，應該把全部的預算框出來編列，讓議會了解，活動才會越辦越陽光，越辦越盛大。

黃國榮指出，各局處原本就有推廣的業務經費，因市民野餐日人潮較多，局處只是藉由人潮的聚集前往宣傳，讓參與者更多，這是很好的利用方式，任何推廣及教育宣導，都是透過人多的地方達到效益。

台中市民野餐日今年遍地開花，但看不到各局處預算數，市議員要求明年框出全部預算。記者趙容萱／攝影
台中市民野餐日今年遍地開花，但看不到各局處預算數，市議員要求明年框出全部預算。記者趙容萱／攝影

台中市 議員 野餐

延伸閱讀

台中自助洗衣店全國最多！民代促：快訂安全自治條例

預算書案英系議員批中市府說謊…轟副市長「出去」 黃國榮三度道歉

台中民進黨議員批「下十二道指令還是不來？」蔡壁如：尊重市府決定

中市身障創業貸款補助6年6人申請 議員：慘不忍睹

相關新聞

竹山出現蟑螂麵包 衛生局要求店家3天內限期改善否則重罰

有關民眾於社群媒體反映日前在竹山一家老牌麵包行內，買到有「特別加料」的巧克力麵包，食用時發現有蟑螂異物一事，南投衛生局獲...

彰化要蓋兩千戶社宅 議員質疑弱勢族群仍租不起

中央在彰化縣預計蓋至少二千戶的社會住宅，不過今天縣議員周君綾和吳韋達均在縣議會質詢社會住宅是否真能幫到弱勢族群，雖社宅保...

碳費開徵在即！台中民代籲：原民區推「碳權專案」

我國將邁入碳定價時代，預計2026年開徵碳費，台中市長盧秀燕爭取碳費留地方使用；原住民中市議員朱元宏今提議，國土法上路後...

八旬夫婦柴燒洗澡水釀火災曝困境 在地企業捐款修屋送熱水器

彰化縣大村鄉本10月4日發生民宅火警，燒到家徒四壁，起火原因竟是中低收入八旬夫婦用木材燒洗澡水。在地企業信星集團全額負擔...

青年生活大不易 彰縣議員盼增加留學貸款利息補貼

彰化縣人口流失嚴重，縣議員周君綾今天在縣議會質詢時說，如何把年輕人留在家鄉發展很重要；議員劉惠娟也說，縣府有提供學子學貸...

影／強風作怪！彰化女議員遭議會玻璃門撞傷

彰化縣昨天中午刮起強風，不只有國泰大樓玻璃被吹落，一名員工遭砸傷，今天縣議員賴清美也貼文她昨天在議會剛要走出去，也被議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。