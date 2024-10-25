又美又香...台中大安芋頭優質評鑑會 芋農蔡清潭獲特等獎

台中市大安區農會今天在農會舉行「113年度台中市大安區優質芋頭評鑑」，共有40組區內產銷班及芋農參加，以生鮮芋頭外觀及熟芋香氣口感等項目作為評比標準，最後由芋農蔡清潭榮獲特等獎。

大安區農會從民國107年開始舉辦芋頭評鑑比賽，今年邀請農糧署中區分署台中辦事處陳瑛主任、台中區農業改良場蕭政弘副場長、台中改良場錢昌聖副研究員、台北農產運銷股份有限公司黃巾弦拍賣員，台中果菜運銷股份有限公司陳又嘉課長等5人擔任評審。

根據生鮮芋頭外觀整齊度、形狀、縱剖面、重量及病蟲害情形，及熟芋香氣、色澤、質地、口感等多項指標專業評比，初選出20名，再進入第二階段評鑑；經過激烈角逐，最後由蔡清潭榮獲特等獎，鐘智良及林源棋榮獲頭等獎，施水壽、許勝昆及黃建嘉獲金質獎，呂炳春、鄭全益、鐘天雨及許春田榮獲銀質獎。

大安農會總幹事蔡建宗表示，芋頭是安農五寶之一，大安區位在大安溪與大甲溪間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨及氣候適宜的優勢，非常適合芋頭生長，每年8月至翌年4月產季，生產的芋頭口感綿密鬆軟、芋香濃郁，品質優良，深受大家喜愛。