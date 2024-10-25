台電在台中這處變電所主動提供「睦鄰空間」

台電計畫新建台中市大里區「大里一次配電變電所」，昨邀地方舉辦說明會，同意睦鄰空間，並預留綠帶，交區公所管理獨棟睦鄰建物可做大元里里民活動空間使用，達「三贏」共識。

台電新建「大里一次配電變電所」昨邀請大里區公所、大元里里辦公室及當地居民、民意代表舉辦第2次說明會。

台中市議員張芬郁說，台電大里區營業所後方二次變電所及大里臨時變電所，屬老舊「屋外型」變電所，台電計畫更新為外型美觀現代化「屋內型」變電所，大里工業區供用電，將更加安全與穩定。

張芬郁表示，新建配電所後線路地下化，2座配電所間的高壓電桿移除，可美化街景市容。這項計畫談了近30年，地方盼能早日圓滿解決，樂見台電能化解地方疑慮，形成新建配變電所共識。

台電輸變電工程處中區施工處表示，第1次施工說明會提出的「睦鄰空間」方案，地方里民要求盡量符合實用性，請台電評估增加坪數，交由區公所維護，台電不干涉使用權；變電所開放空間規畫綠帶。

台電輸變電工處表示，台電將提興建申請計畫，預計新變電所竣工後，需4年逐步拆除2座舊變電所，並遷移國中路沿線的69kv架空輸配電線路地下化。