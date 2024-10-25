反對芳苑設火葬場 彰化二林人將罷免鎮長

彰化縣火葬場將落腳芳苑鄉草湖村，相鄰的二林鎮趙甲里強烈反對，本月19日辦自救說明會，11月2日起設站連署罷免鎮長蔡詩傑；對成為全縣第一個被發起罷免的鄉鎮長，蔡詩傑表示，認真做事落得如此下場，令他心寒。

縣府回應，經盤點殯葬用地，選址以「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」四大原則，目前這處是最佳設置地點。

趙甲里舉辦反對建設火葬場自救說明會，逾500名里民19日聚集趙甲里圓和宮拉白布條、看板，抗議興建火葬場破壞環境、危害健康，要求遷址。鎮長蔡詩傑也表態，興建火葬場對居民健康、農產品質與品牌都有影響，多數民意就是他的立場，應遠離人口密集區，且縣府應拿出火化數據證明排煙和廢棄物不影響健康

里長曾免、鎮代會主席許秀治、縣議員張國棟和洪子超先後發言，認為周邊人口多，鄰近有國小、彰化監獄，二林鎮民從趙甲里進出溪湖，里民憂火葬焚化、送葬隊伍等嚴重影響生活品質和環境。

不過，趙甲里仍發動罷免蔡詩傑，預定11月2日在圓和宮辦連署活動。里長曾免肯定蔡詩傑施政，但希望他清楚說出，反對火葬場興建在趙甲里旁。