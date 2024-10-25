快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

反對芳苑設火葬場 彰化二林人將罷免鎮長

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣火葬場將落腳芳苑鄉草湖村，相鄰的二林鎮趙甲里強烈反對，本月19日辦自救說明會，11月2日起設站連署罷免鎮長蔡詩傑；對成為全縣第一個被發起罷免的鄉鎮長，蔡詩傑表示，認真做事落得如此下場，令他心寒。

縣府回應，經盤點殯葬用地，選址以「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」四大原則，目前這處是最佳設置地點。

趙甲里舉辦反對建設火葬場自救說明會，逾500名里民19日聚集趙甲里圓和宮拉白布條、看板，抗議興建火葬場破壞環境、危害健康，要求遷址。鎮長蔡詩傑也表態，興建火葬場對居民健康、農產品質與品牌都有影響，多數民意就是他的立場，應遠離人口密集區，且縣府應拿出火化數據證明排煙和廢棄物不影響健康

里長曾免、鎮代會主席許秀治、縣議員張國棟和洪子超先後發言，認為周邊人口多，鄰近有國小、彰化監獄，二林鎮民從趙甲里進出溪湖，里民憂火葬焚化、送葬隊伍等嚴重影響生活品質和環境。

不過，趙甲里仍發動罷免蔡詩傑，預定11月2日在圓和宮辦連署活動。里長曾免肯定蔡詩傑施政，但希望他清楚說出，反對火葬場興建在趙甲里旁。

火葬場 罷免

延伸閱讀

因火化場遭發動罷免 二林鎮長：多數民意就是我立場

傳支持修選罷法遭黨內砲轟 王世堅：未違背黨精神

藍白修選罷法 王婉諭批黃國昌無恥政客：立場改變自打臉

彰化火葬場落腳芳苑鄉 二林鎮長將被罷免心寒不排除掛冠求

相關新聞

台中購物節國際化 App挨批落漆

2024台中購物節昨正式開跑，但民進黨議員聯手在質詢火力全開，指市府邀3位使節代言談國際化，但市府購物節App多國語言介...

反對芳苑設火葬場 彰化二林人將罷免鎮長

彰化縣火葬場將落腳芳苑鄉草湖村，相鄰的二林鎮趙甲里強烈反對，本月19日辦自救說明會，11月2日起設站連署罷免鎮長蔡詩傑；...

台中驛鐵道文化園區「台中驛日祭」 26日盛大登場

鈴蘭通散步納涼會將於10月26日至27日熱鬧登場，共同主辦單位台中驛鐵道文化園區，於園區同步舉辦「台中驛日祭」，齊集10...

彰化縣只蓋青宅不蓋社宅 被問「年輕人買得起嗎」縣長這麼說

彰化縣政府要蓋青年住宅，議員楊子賢說，縣府堅持要蓋只售不租的青宅，但會不會絕大多數的年輕人沒有能力買這些房子？不能只有賣...

環團籲盧秀燕參加中火二期燃氣環評大會 市府：視行程評估

針對環境部10月30日將召開中火二期燃氣環評大會，10多個中部環團代表上午集結台中市府前，呼籲市長盧秀燕應聯合中部其他6...

彰化將設火葬場引地方反彈 議員：回饋和自治條例都應訂清楚

彰化縣政府選定要在鄰近芳苑鄉第一公墓的芳苑鄉草湖南段228-2地號規畫火葬場，引發鄰近二林鎮民激烈反對。今天縣議員洪騰明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。