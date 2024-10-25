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台中購物節國際化 App挨批落漆

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
2024台中購物節昨正式開跑，市府今年找外國駐台使節宣傳，卻遭綠營批評。市府表示，去年帶動逾500億產值。本報資料照片
2024台中購物節昨正式開跑，市府今年找外國駐台使節宣傳，卻遭綠營批評。市府表示，去年帶動逾500億產值。本報資料照片

2024台中購物節昨正式開跑，但民進黨議員聯手在質詢火力全開，指市府邀3位使節代言談國際化，但市府購物節App多國語言介面卻掉漆；今年預算花4億撒幣，但商圈人潮稀少、店面出租多。經發局表示，去年帶動台中產值破500億，不斷滾動檢討。

議員指出購物節預算創新高接近4億；陳淑華說，去年購物節登錄金額最高是汽車零售64億，百貨公司32.6億，餐廳25.6億，超市18.7億、量販15.8億；各商圈人潮逐漸減少，她指逢甲商圈店面出租市招林立，購物節預算到哪了？除了發物調券那幾天，對基層經濟、攤商、小店家看不到助益。

議員謝家宜表示，經發局強調今年購物節，「國際」是重點，但市府提供的資料，仍是複製貼上。除市長與外國使節拍影片、掛上宣傳海報，沒有規畫外國旅客參與的配套措施，她質疑只是為市長國際化包裝，實質未提供吸引外國旅客消費的相應措施。

經發局指出，中華經濟研究院邀10位學者專家從不同面向調查，去年購物帶動全國經濟產值逾672億，在台中產值帶動503億，各數據顯示超越預期。謝家宜說，成績不如前年，局長張峯源則表示，應議會要求拿掉房地產消費所致。

議員謝志忠表示，今年首度邀使節代言，說邁向國際化，但購物節至今已第六年，配合的台中通暨購物節App頁面中，未結合任何觀光旅遊資訊，國際行銷零著墨，不是請大使來拍照就是國際化，應提出對策。

議員黃守達質疑，今年購物節App使用介面上有多語化的功能，只做半套。今年除英語，更新增日韓語，除了列表呈現不同語言，內容依舊是華語，連最基礎的Q&A都也是華語。這是國際化嗎？根本是國際笑話。經發局回應，會繼續做優化，因為經費的問題，單一單一的翻譯只能持續做。

經發局長張峯源說，今年購物節活動主打全城「on sale(特價）」，3個月前籌備活動及招募業者時，就有不少頭家詢問活動規劃，主動加入購物節並提出專屬活動，民眾詢問度高，非常關注，他呼籲趕快下載活動App、掌握消費攻略！

議員

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