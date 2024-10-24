彰化玉意宮媽祖大愛列車中彰投走10年 埔心鄉弱勢今受惠

彰化縣員林玉意宮媽祖大愛列車今開到埔心鄉埔心社區，為30名弱勢民眾義剪並贈送普度物資；多名志工見距離義剪截止還有時間，拜託髮型設計師「順便」剪一下，剪完後照鏡子直呼好看，「不必預約就能被設計名師剪髮，運氣真好。」

員林玉意宮媽祖慈善會愛心義剪活動列車，下午抵達埔心社區活動中心，事前公告限額25名低收入戶、獨居或年長者，結果來了30人，原先預定8名美髮師參加增至9名。社區活動中心室內排6張椅子，願意剪髮者依序到位，美髮師先溝通想剪的髮型和長度，接著拿起工具熟練剪髮。

弱勢民眾和年長者剪完後攬鏡自照，都很滿意；美髮師動作快，還不到義剪截止還有剩餘時間，有數名埔心社區志工希望也剪髮，獲美髮師同意後飛快剪好；社區總幹事詹秀貞如願剪出俏麗有型短髮，開心地表示，美髮師來自知名髮廊，有多人是必須預定、指定要加價的名牌美髮師，她能被服務，運氣真好。

玉意宮主持黃世宗說，玉意宮發揚媽祖慈悲精神，行善、立德、大愛達24年，義剪之外也分享普度品給弱勢民眾，媽祖大愛列車巡迴中彰投三縣市已有10年，今首度到埔心社區行使媽祖助人志業，希望大家「愛不嫌少」，一步一步走，愛心能綿長。