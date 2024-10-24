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彰化縣只蓋青宅不蓋社宅 被問「年輕人買得起嗎」縣長這麼說
彰化縣政府要蓋青年住宅，議員楊子賢說，縣府堅持要蓋只售不租的青宅，但會不會絕大多數的年輕人沒有能力買這些房子？不能只有賣一次的煙火式政績。彰化縣長王惠美則表示，民主社會有人想要租、有人想要買，縣府的立場是針對想要買的年輕人，希望能減輕他們的負擔，而社宅就由中央規劃。
彰化縣第一幢青年住宅已於今年6月在員林市動工，在400坪基地規劃地下1層、地上8層的42戶住宅，預計明年底完工。後續還將在和美鎮規劃面積約531坪的70到80戶青宅，而溪湖鎮則規劃湖東國小附近的都市計畫內住宅區縣有地約749坪，興建80戶到95戶青宅。
不過議員楊子賢今天在議會質詢彰化縣府蓋「只售不租的青宅」，卻不蓋「只租不售」的社宅，有考量到大多數的年輕人是沒有能力買這些房子？而都是長輩來問青宅的，但年輕人要的是居住正義。
楊子賢說，明明中央是有錢幫地方蓋社會住宅，有高達1500億元的經費，像台東、連江等地都用中央的錢蓋社會住宅，為何彰化堅持要自己蓋，再自己賣給民眾，未來可能還得持續處理買進賣出的作業，而縣府未來有擬定好避免青宅被炒作或套利的措施嗎？
縣長王惠美表示，離島有離島基金，而且經費不少，社會住宅就由中央處理，青年住宅就由縣府來處理，滿足民主政治中民眾的各取所需，而且在伸港鄉青年住宅的部分，土地共有兩公頃多，其中有30%價值約2億的土地也提供給中央做為興建社會住宅之用。
縣府青年發展處長陳柏村表示，縣府也研究未來青宅有5年閉鎖期不能賣，並參考房地合一稅，要求必須自住，都是要避免投資客套利。
中央國家住宅及都市更新中心已預計在彰化縣規劃興辦6處社宅，目前已在三鄉鎮規劃561戶，包括已動工的彰化市「學士安居」275戶、員林市「靜修好室」176戶預計今年底動工，及和美「德美好室」規劃中。
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