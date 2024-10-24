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房屋稅率修正 南投自住未設籍2.3萬戶、明年稅率恐暴增

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
房屋稅2.0新制上路，南投縣2.3萬戶未完成戶籍登記，明年稅率將大幅增加。情境示意圖。圖／本報資料照片
房屋稅2.0新制上路，南投縣2.3萬戶未完成戶籍登記，明年稅率將大幅增加。情境示意圖。圖／本報資料照片

南投縣今年房屋稅開徵共15.3萬戶，其中自用住宅11.6萬戶，不過自住未設籍的2.3萬多戶，近期已掛號寄出輔導通知書，提醒明年3月22日前完成戶籍登記，否則明年稅率將由現行1.2%調高為2.6%至4.8%。

南投縣議長何勝豐說，房屋稅依每戶持有的房屋數，訂差別稅率，多房族增稅，厝愈多、稅愈重合理，但是，政府要增加人民繳稅金，要事先讓民眾充分了解，才不會引起民怨。

南投縣政府表示，房屋稅2.0採全國歸戶，將房屋稅跟戶籍連結，多屋族釋出未居住的房子，使房價更合理，更多人租得到、買得起，南投縣稅務局依中央稅率基準，修訂自治條例，8月已經縣務議會議通過。

依據修正草案，本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶，且供自住、有戶籍且房屋現值在一定金額以下者，稅率由現行1.2%降為1%，若房屋無人設籍，明年恐被課2.6%至4.8%重稅。

南投縣稅務局已寄出2.3萬多件的輔導通知書，提醒民眾務必在明年3月22日前完成戶籍登記，屆期仍未辦竣戶籍登記者，明年起將改按非自住稅率課徵房屋稅。

南投縣議會審議時，退回縣府提案，要求縣府應參考其他縣市內容後再送審。議長何勝豐說，「房屋稅」徵收稅率修正，依每戶持有的房屋數，訂定「差別稅率」，自用住宅減稅，多房族增稅原則合理，但是，政府要提高稅金，事先需讓民眾充分了解，才不會引起民怨，稅務局也要主動通知相關住戶，詳細說明。

南投縣 戶籍 房價 房屋

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