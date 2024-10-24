環團籲盧秀燕參加中火二期燃氣環評大會 市府：視行程評估

針對環境部10月30日將召開中火二期燃氣環評大會，10多個中部環團代表上午集結台中市府前，呼籲市長盧秀燕應聯合中部其他6縣市首長，親自出席30日的環評大會，力擋中火大擴廠，並要求燃氣機組減半。對此，市府今回應「會視行程評估」，提高盧秀燕可能親自出席的可能性。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，八月底中火二期燃氣環評初審草率通過，中部環團日前北上要求環評大會將此案退回專案小組重審，環境部隔日即火速公告中火案排進30日的環評大會。由於初審時台中市環保局未要求中火減少燃氣機組縮減規模，不利台中減汙、減碳。因此環團砲轟環保局把關不力，要求盧秀燕親自出席環評大會，爭取更大減汙、減碳空間。

環保局長陳宏益回應說，為維護空氣品質，將要求台電公司遵循「增氣必須拆煤」的原則，也就是每新增一部燃氣機組，必須至少拆除一至兩部燃煤機組。另也已啟動第4次電力業排放標準修正作業，針對台電公司規畫未來在台中市增設燃氣機組加強管制。

他說，燃煤或燃氣都會造成空氣汙染，為管制中火燃煤造成汙染排放，市府已透過加嚴標準及成立專案小組強力稽查等策略，促使中火用煤量大幅削減，PM2.5年均濃度由2018年每立方公尺18.8微克，降低到今年9月的14.5微克，顯示空汙管制策略奏效，空氣品質已逐步改善。中火排碳量也由3420萬公噸下降至2614萬公噸。

不過，中火目前的汙染排放量及碳排量，仍屬非常巨量，且是中部最大固定汙染源及直接排放源。台中市不反對增氣，但應比照一期增加1組燃氣，就相對至少拆除1組燃煤，同時也建議全國各電廠都能比照。