快訊

「撞庫攻擊」盜高鐵TGo會員點數 駭客與車手頭雙雙聲押

續防致災雨 吳德榮：潭美將迴轉、準康芮朝台灣接近「雙颱互相牽引」

彰化將設火葬場引地方反彈 議員：回饋和自治條例都應訂清楚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
議員洪子超表示，設火葬場對地方的回饋也應提高，要求在議會專案報告及對民眾的說明會都應說清楚。圖／翻攝自彰化議會直播網
議員洪子超表示，設火葬場對地方的回饋也應提高，要求在議會專案報告及對民眾的說明會都應說清楚。圖／翻攝自彰化議會直播網

彰化縣政府選定要在鄰近芳苑鄉第一公墓的芳苑鄉草湖南段228-2地號規畫火葬場，引發鄰近二林鎮民激烈反對。今天縣議員洪騰明、吳韋達等人也在議會質詢，洪騰明說，火化場設施彰化有需求，但也會對地方造成衝擊，縣府一定要完整搜集在地意見；縣長王惠美表示，現在已開始蒐集地方民意，也會有專家學者的意見參酌，就讓專業的先評估，再做最終決定。

彰化縣政府已於10月11日正式公告火化場設置地點，議員洪騰明說，火葬場設施的確彰化是有需求，但也會對在地造成衝擊，縣府一定要完整搜集在地意見，因為即使他是議員，現在資訊也很有限，而以議員的立場，他必須和鄉親站一起反對設置，但另一方面他也需當縣府與民眾溝通橋梁，所以很需要更明確的資訊。

議員洪子超表示，設火葬場針是否會造成空汙、噪音等汙染，應向民眾做完整說明，對地方的回饋也應提高，要求在議會專案報告及對民眾的說明會都應說清楚。

民政處代理處長曾金來參議表示，當初顧問公司是從彰化縣所有殯葬設施去盤點及清查，依據「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」4大評估因子，最後再用最客觀、最量化的數據，選擇最適宜的地點。

曾金來表示，選出的芳苑鄉228之2地點面積廣達9.51公頃，其中只使用1.98公頃，其他空地可保留做綠化，也有作為視覺阻絕效果，此用地2016年已完成遷葬作業，且芳苑鄉公所也在一旁正在設置殯儀館，符合「殯葬一元化」，把無塔殯葬、殯儀館，或者禮廳、火化場設置於同一區，未來可以擴充為環保葬、花葬樹葬，殯葬一元化可以融合生命園區的規畫；且此基地比鄰新開闢的台76線延伸線，交通上面造成的干擾、複雜性較低，民眾可以選擇國道1號、國道3號，台61線接到76延伸線，交通是非常便利。

議員吳韋達要求火葬場要做到最好，環保、空汙防制要優於其他縣市，不管是交通管制、在地民眾的溝通，甚至是殯葬管理自治條例都應先制定完善，並參考外縣市的管理辦法。

吳韋達說，火葬場未設前，縣府應該先修法殯葬管理自治條例送議會審議，下個會期就可以修法，保證一定會做到那些。

曾金來表示，下個會期會提出殯葬管理條例自治法規的修正，也參酌其它縣市的作法，研議適合彰化的法規。

議員吳韋達要求火葬場要做到最好，環保、空汙防制要優於其他縣市。圖／翻攝自彰化議會直播網
議員吳韋達要求火葬場要做到最好，環保、空汙防制要優於其他縣市。圖／翻攝自彰化議會直播網
議員洪騰明說，火葬場設施的確彰化有需求，但也會對在地造成衝擊，縣府一定要完整搜集在地意見。圖／翻攝自彰化議會直播網
議員洪騰明說，火葬場設施的確彰化有需求，但也會對在地造成衝擊，縣府一定要完整搜集在地意見。圖／翻攝自彰化議會直播網

火葬場 議員

延伸閱讀

彰化沿海不法棄土產業鏈起訴181人判刑 2被告無罪

全民運太極拳提前開賽 彰化代表隊奪6金2銀2銅

彰化火葬場落腳芳苑鄉 二林鎮長將被罷免心寒不排除掛冠求

議員關切彰化辦台灣設計展要花2.3億 王惠美這麼回應

相關新聞

台中購物節國際化 App挨批落漆

2024台中購物節昨正式開跑，但民進黨議員聯手在質詢火力全開，指市府邀3位使節代言談國際化，但市府購物節App多國語言介...

反對芳苑設火葬場 彰化二林人將罷免鎮長

彰化縣火葬場將落腳芳苑鄉草湖村，相鄰的二林鎮趙甲里強烈反對，本月19日辦自救說明會，11月2日起設站連署罷免鎮長蔡詩傑；...

台中驛鐵道文化園區「台中驛日祭」 26日盛大登場

鈴蘭通散步納涼會將於10月26日至27日熱鬧登場，共同主辦單位台中驛鐵道文化園區，於園區同步舉辦「台中驛日祭」，齊集10...

彰化縣只蓋青宅不蓋社宅 被問「年輕人買得起嗎」縣長這麼說

彰化縣政府要蓋青年住宅，議員楊子賢說，縣府堅持要蓋只售不租的青宅，但會不會絕大多數的年輕人沒有能力買這些房子？不能只有賣...

環團籲盧秀燕參加中火二期燃氣環評大會 市府：視行程評估

針對環境部10月30日將召開中火二期燃氣環評大會，10多個中部環團代表上午集結台中市府前，呼籲市長盧秀燕應聯合中部其他6...

彰化將設火葬場引地方反彈 議員：回饋和自治條例都應訂清楚

彰化縣政府選定要在鄰近芳苑鄉第一公墓的芳苑鄉草湖南段228-2地號規畫火葬場，引發鄰近二林鎮民激烈反對。今天縣議員洪騰明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。