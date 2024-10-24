彰化將設火葬場引地方反彈 議員：回饋和自治條例都應訂清楚

彰化縣政府選定要在鄰近芳苑鄉第一公墓的芳苑鄉草湖南段228-2地號規畫火葬場，引發鄰近二林鎮民激烈反對。今天縣議員洪騰明、吳韋達等人也在議會質詢，洪騰明說，火化場設施彰化有需求，但也會對地方造成衝擊，縣府一定要完整搜集在地意見；縣長王惠美表示，現在已開始蒐集地方民意，也會有專家學者的意見參酌，就讓專業的先評估，再做最終決定。

彰化縣政府已於10月11日正式公告火化場設置地點，議員洪騰明說，火葬場設施的確彰化是有需求，但也會對在地造成衝擊，縣府一定要完整搜集在地意見，因為即使他是議員，現在資訊也很有限，而以議員的立場，他必須和鄉親站一起反對設置，但另一方面他也需當縣府與民眾溝通橋梁，所以很需要更明確的資訊。

議員洪子超表示，設火葬場針是否會造成空汙、噪音等汙染，應向民眾做完整說明，對地方的回饋也應提高，要求在議會專案報告及對民眾的說明會都應說清楚。

民政處代理處長曾金來參議表示，當初顧問公司是從彰化縣所有殯葬設施去盤點及清查，依據「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」4大評估因子，最後再用最客觀、最量化的數據，選擇最適宜的地點。

曾金來表示，選出的芳苑鄉228之2地點面積廣達9.51公頃，其中只使用1.98公頃，其他空地可保留做綠化，也有作為視覺阻絕效果，此用地2016年已完成遷葬作業，且芳苑鄉公所也在一旁正在設置殯儀館，符合「殯葬一元化」，把無塔殯葬、殯儀館，或者禮廳、火化場設置於同一區，未來可以擴充為環保葬、花葬樹葬，殯葬一元化可以融合生命園區的規畫；且此基地比鄰新開闢的台76線延伸線，交通上面造成的干擾、複雜性較低，民眾可以選擇國道1號、國道3號，台61線接到76延伸線，交通是非常便利。

議員吳韋達要求火葬場要做到最好，環保、空汙防制要優於其他縣市，不管是交通管制、在地民眾的溝通，甚至是殯葬管理自治條例都應先制定完善，並參考外縣市的管理辦法。

吳韋達說，火葬場未設前，縣府應該先修法殯葬管理自治條例送議會審議，下個會期就可以修法，保證一定會做到那些。