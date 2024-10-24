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全國身心障礙機構組隊參加拔河比賽 日本也派隊交流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
信望愛智能發展中心受中國民國啟智協會委託，今天在后里沙發后花園舉辦「拔河嘉年華Party」，全國各身心障礙機構共有16隊參賽。圖／信望愛中心提供
信望愛智能發展中心受中國民國啟智協會委託，今天在后里沙發后花園舉辦「拔河嘉年華Party」，全國各身心障礙機構共有16隊參賽。圖／信望愛中心提供

信望愛智能發展中心受中國民國啟智協會委託，今天在台中后里沙發后花園舉辦「拔河嘉年華Party」，全國各身心障礙機構共16隊參賽，日本友人也參加友誼賽，比賽氣氛很歡樂，最後由信望愛智能發展中心榮獲甲組男生組冠軍，慈生仁愛院奪乙組男女混合組冠軍。

身障者體適能運動教練蔡三雄，也是牧師及國家代表隊總教練，他長期推動國拔河及智障者拔河運動，他說30年前要訓練國家代表隊很辛苦，自己無意中看到日本節目介紹淺川先生舉辦心智障礙拔河比賽，看到心智障礙者握到繩子就很快樂，大家一起用力也很快樂，跌倒輸也很快樂，整個過程都很快樂，發現這是他運動生命所追求。

與日方交流後，1995年在台北市舉辦全國第一屆全國智障者拔河比賽，日本也派隊伍來交流，彼此交流30年，明年台灣要派隊到日本參賽。

台中市社會局專門委員吳文楦表示，信愛愛承辦全國智青拔河比賽，活動很有意義，結合日本友人，30年來彼此互動，提供身心障礙朋友一個生活目標，透過拔河運動彼此學習交流成長，社會局目前也為身心障礙朋友推動很多社區型服務，希望達到這樣的效果。

信望愛董事長倪洪珊表示，921地震後第2年，信望愛以地震受災機構受邀參加日本神戶大地震10周年拔河比賽，彼此常互通有無，享受拔河的過程，疫情後今年由中國民國啟智協會主辦，信望愛承辦，舉辦拔河嘉年華Party，希望讓孩子們高高興興享受過程，透過比賽認識團隊及合作的重要。

中華民國啟智協會理事長楊美華表示，拔河比賽將全國身心障礙機構的朋友聚在一起，這幾年用Party的方式舉行，看到力與美及歡樂；日本的淺川先生這次也率員參賽，他說30多年前因舉辦智障者拔河比賽認識蔡三雄，互相往來，舉辦拔河大賽持續到現在，今天看到台灣舉辦的拔河大賽，非常開心。

信望愛智能發展中心受中國民國啟智協會委託，今天在后里沙發后花園舉辦「拔河嘉年華Party」，全國各身心障礙機構共有16隊參賽。圖／信望愛中心提供
信望愛智能發展中心受中國民國啟智協會委託，今天在后里沙發后花園舉辦「拔河嘉年華Party」，全國各身心障礙機構共有16隊參賽。圖／信望愛中心提供

拔河 日本 身障 運動

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