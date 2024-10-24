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台中購物節首度國際化 遭批多國語言介面「落漆」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員謝志忠（左起）黃守達與王立任，要求購物節落實國際化，友善外國人使用APP介面。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員謝志忠（左起）黃守達與王立任，要求購物節落實國際化，友善外國人使用APP介面。記者陳秋雲／攝影

台中購物節邀請3位使節代言，民進黨議員指出，市府APP多國語言介面相當落漆，也未結合觀光行銷，這不是真的國際化，只是為了市長盧秀燕選總統鋪路。經發局表示，歡迎國際參與，持續優化英日韓語介面。

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，市議員黃守達、謝志忠、王立任關心台中購物節行銷議題。

議員謝志忠表示，台中市購物節首度邀請各國使節代言，要邁向國際化， 購物節至今已第六年，配合的台中通暨購物節APP頁面中，卻沒有結合任何觀光旅遊資訊，國際行銷零著墨，不是請大使來拍個照就是國際化，應提出對策。

議員黃守達質疑，今年購物節APP使用介面上有多語化的功能，只做半套。今年除英語，更新增日韓語，除了列表呈現不同語言，內容依舊是華語，連最基礎的Q&A都也是華語。這是國際化嗎？根本是國際笑話。

經發局回應，會繼續做優化，因為經費的問題，單一單一的翻譯只能持續做。

黃守達批評，購物節抽獎每年編這麼多錢，現在推託經費不夠太離譜？民眾抱怨APP的問題，包含錯誤顯示、無法顯示資料、雲端發票無法綁定等，市府沒站在使用者的角度進行設計。

黃守達說，參加購物節抽獎必須綁定手機，但外國旅客若沒有台灣門號，怎麼進行簡訊驗證碼收取，綁定手機？說要國際化，卻把外國旅客參與購物節的門檻拉高，說要國際化，不如說是在幫盧秀燕選總統。

經發局說明，購物節參考新加坡熱賣會成功經驗，邁出國際行銷第一步。為吸引國際友人使用台中通暨購物節APP參與活動，針對基本功能介面建置英、日、韓語版本，如「活動辦法」、「APP操作」、「系列主題活動資訊」、「活動訊息公告」及「發票登錄」等。

外國人登錄發票、累計登錄金額、兌獎等使用上與本國人民無差異；此外，APP也與台中市觀光網頁建置連結，方便利用並逐步優化。

根據數位發展部2023年調查，使用行動支付普及率達80.7%，檢視台中市商圈可使用行動支付的店家只有48%，離行政院2025年9成目標還有很大的距離，要求經發局加快輔導腳步，讓智慧城市實至名歸。

台中市 議員

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