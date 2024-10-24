彰化火葬場落腳芳苑鄉 二林鎮長將被罷免心寒不排除掛冠求

彰化縣火葬（化）場將落腳芳苑鄉草湖村，相鄰的二林鎮趙甲里強烈反對，本（10）月19日舉辦自救說明會，11月2日起設站連署罷免鎮長蔡詩傑；對於成為全縣第一個將被連署罷免的地方首長，蔡詩傑今表示，認真做事落得如此下場，令他心寒。

趙甲里舉辦反對建設火葬場自救說明會，逾500名里民本月19日聚集趙甲里圓和宮拉白布條、看板，抗議興建火葬場破壞環境、危害健康，要求遷移場址。里長曾免、鎮代會主席許秀治、縣議員張國棟和洪子超等人當場發言，都認為火葬場址周邊人口很多，鄰近有彰化監獄、國小，二林鎮民也從趙甲里進出溪湖鎮，里民擔心火葬焚化、送葬隊伍、告別式等嚴重影響生活品質和環境。

鎮長蔡詩傑當場表態，興建火葬場對當地居民健康、農特產品品質與品牌都有影響，多數民意是他和鎮公所支持的方向，多數民意就是他的立場，他認為火葬場應遠離人口密集區，縣政府還應拿出數據證明火葬場排煙和廢棄物不會影響健康。

蔡詩傑的發表顯然未被接受，趙甲里發動連署罷免蔡詩傑，預定11月2日在圓和宮舉辦連署。里長曾免肯定蔡詩傑施政和服務的績效，但希望他以民意為依歸，為趙甲里民發聲，清楚說出反對火葬場興建在趙甲里旁邊。

「真是無妄之災。」蔡詩傑表示，連署罷免是人民的選擇，要有理由和事實，目前他靜觀其變，不過對於興建火葬場一案他已清楚表達反對設在趙甲里旁邊，必須遠離人口稠密區，不能汙染周邊住民和農作物；他自認認真做事，卻遭民眾連署罷免，令他心寒，權位非他所戀棧，必要時不排除掛冠求去以表清白。

縣政府對興建火葬場的回應仍是，經盤點本縣所有殯葬用地，以「區域環境、基地條件、開發規模及地方民意」四大評估因子，目前選址是最佳設置地點。

【中央社／彰化24日電】

彰化縣火化場設置惹議，民政處代理處長曾金來今天表示，顧問公司評估面積、交通、殯葬一元化共3大原因遴選最適宜地點，最後才擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號設置火化場。

民主進步黨籍彰化縣議員洪子超上午在議會質詢指出，縣府選址在芳苑鄉草湖南段設置火化場，當地民眾持續關心廢水排放、空氣污染、交通管制、回饋金等問題，且不清楚選址原因。

曾金來表示，顧問公司是從彰化縣所有殯葬設施盤點清查，依據符合選址因子，選出3個地點，以客觀、量化等多目標評估準則選擇最適宜地點，最高分為目前公布的芳苑鄉草湖南段228-2地號。

曾金來指出，選擇有3點原因，此地號面積廣達9.51公頃，僅使用1.98公頃，其他空地可保留做綠化，並有視覺阻絕效果，且此用地在民國105年已完成遷葬作業，沒有遷葬問題。

目前芳苑鄉公所在此地號旁邊進行殯葬館設置，符合殯葬一元化，將殯儀館、禮廳、火化場設於同一區，未來還可擴充花葬、樹葬等環保葬，融合生命園區規劃。

此基地鄰近新開闢的台76線延伸線，民眾可選擇國道1號、國道3號，以及台61線接到台76線延伸線，交通非常便利。

曾金來指出，目前縣府是朝火化收費減免、就業機會保障及每年地方回饋金等3方向規劃，來爭取支持；火化場將採最新型環保設備。

彰化縣長王惠美說，感謝議員關心火化場議題，現在先進行專業評估，之後會有專家學者意見參酌，目前也開始蒐集地方民意，再做最終決定。

洪子超建議，縣府在地方說明會上，必須針對噪音及交通管制、廢水排放、空污處理等提出具體說明。