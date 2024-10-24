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全民運太極拳提前開賽 彰化代表隊奪6金2銀2銅

中央社／ 彰化24日電

2024全民運動會太極拳項目提前開賽，彰化縣太極拳代表隊拿下6金2銀2銅，其中楊祐瑄、楊子逸兄弟雙雙奪冠，縣長王惠美感謝選手辛苦付出，為彰化爭光。

全民運動會26日起在屏東縣舉行，太極拳賽事提前登場，彰化縣政府今天發布訊息指出，彰化縣代表隊首面金牌由選手楊子逸在男子組推手第2級奪下，接續選手楊祐瑄、許嘉麟、陳彥良、陳雲隆、葉芮孜，也在男子組推手第4級、第5級、第6級、第7級和女子組推手第5級奪金，共斬獲6金。

此外，趙淇楓勇奪男子組套路九九式太極拳銀牌、陳超翔獲得男子組推手第3級銀牌；昌靖淳拿下女子組套路三十七式太極拳銅牌、黃朝卿獲得男子組推手第1級銅牌。

縣府表示，奪下首金的楊子逸與哥哥楊祐瑄來自單親家庭，從小獨力扶養他們的母親以及照看兄弟長大的外公皆感到非常開心。

彰化縣體育會太極拳委員會總幹事陳智誠說，這次能獲得優異成績表現，要感謝縣府支持，也謝謝教練和選手辛勞練習才能展現實力，一舉拿下好成績。

彰化縣長王惠美第一時間向代表隊表達恭賀之意，感謝選手、教練等付出，為縣爭光，也期許彰化縣代表隊延續奪牌氣勢，在各項賽事突破自我，再創佳績。

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